Fotógrafo denuncia agresión por parte del actor Gérard Depardieu

El actor Gerard Depardieu posa para fotógrafos durante una sesión fotográfica para la película Valley of Love, en el 68º festival internacional de cine, Cannes, sur de Francia, el viernes 22 de mayo de 2015.

ROMA.- Rino Barillari, apodado el Rey de los Paparazzi, acusó al actor francés Gérard Depardieu de agredirlo físicamente el martes en la via Veneto, en pleno centro de Roma, pero la estrella afirmó que solo: "se interpuso entre el paparazzo y su pareja".

Los hechos ocurrieron en el Harry's Bar, uno de los lugares más en boga de la via Veneto, en torno a las 14H00 (12H00 GMT).

"Lo vi en via Veneto con una mujer. Me acerqué para hacer algunas fotos", afirmó el fotógrafo de 79 años, citado por el diario romano Il Messaggero.

Según su relato, primero fue la mujer que acompañaba al actor, quien es su compañera, Magda Vavrusova, quien trató de bloquarlo, y luego fue Depardieu el que intervino y le dio tres puñetazos en la cara.

Comunicado de Depardieu

En la noche, el actor y su pareja dieron su versión de los hechos a través de un comunicado de su abogada, Delphine Meillet.

"Rino Barillari, conocido tanto por sus fotos como por sus métodos agresivos, empujó violentamente a la pareja de Gérard Depardieu", señaló.

"El fotógrafo me empujó tocando mi busto y mi pecho con su brazo (...) Aún me duele, fue de una violencia extrema", dijo la mujer a los policías romanos ante los cuales presentó demanda por violencia, según su abogada. "Ante lo violento de la situación, Gérard Depardieu, quien se interpuso entre el paparazzo y su pareja, cayó y se resbaló contra él", agregó.

"El famoso actor y su pareja subieron al vehículo y el fotógrafo persistió pese a lo sucedido y siguió tomando múltiples fotografías", añadió.

La pareja del actor está en el hospital Umberto I de Roma, destacó la abogada.

"Este no es el primer altercado para este fotógrafo, quien reivindica haber tenido 170 estadías en urgencias médicas por pelearse con celebridades que rechazaban ser fotografiadas", agregó.

Versión del fotógrafo

El fotógrafo, contactado telefónicamente en la tarde por la AFP, no se encontraba en condiciones de responder y dijo: "No puedo hablar, estoy en el hospital".

Según Il Messaggero, que logró interrogarlo antes de su hospitalización, Barillari también presentó demanda. "Voy ahora al hospital, pero luego me ocuparé de él: presentaré demanda en su contra ante los carabineros", dijo al diario.

"Cuando los fotografié en su mesa, por supuesto a escondidas, no me imaginé cómo terminaría esto", señaló. "¡Mamma mia, cómo está de gordo!. Me dio tres puñetazos en el rostro", dijo el fotógrafo.

Barillari, que comenzó su carrera muy joven, tuvo su época de oro en la Dolce Vita en Roma, cuando fotografió celebridades como Liz Taylor, Ingrid Bergman, Brigitte Bardot, Ava Gardner, Sophia Loren, Gina Lollobrigida y Marcello Mastroianni.

A sus 75 años, Depardieu, ícono del cine francés, vive malos momentos, pues será juzgado en octubre en París por agresiones sexuales contra dos mujeres durante una filmación en 2021. También está inculpado desde 2020 por violaciones y agresiones sexuales contra una joven actriz, Charlotte Arnould.

Varias otras demandas han sido presentadas contra la estrella, que niega los hechos que se le reprochan.

FUENTE: AFP