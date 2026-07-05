domingo 5  de  julio 2026
ALTTRUISMO

Fotógrafo lanza "Registro Venezuela", archivo comunitario para documentar el terremoto

Esta iniciativa es impulsada por Juano Abreu, fotógrafo y educador, y se apoyará en la comunidad de venezolanos que comparten su testimonio visual

Una persona camina entre edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. El número de muertos por los devastadores terremotos gemelos en Venezuela ha aumentado a 2.645, con más de 12.600 heridos, según nuevas cifras oficiales publicadas el 3 de julio

Una persona camina entre edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026.

El número de muertos por los devastadores terremotos gemelos en Venezuela ha aumentado a 2.645, con más de 12.600 heridos, según nuevas cifras oficiales publicadas el 3 de julio

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El 24 de junio de 2026, un terremoto sacudió a Venezuela, afectando a comunidades en Caracas, la zona del epicentro y otras regiones del país. En respuesta, nació Registro Venezuela, una iniciativa independiente que invita a cualquier persona que haya presenciado el sismo o sus consecuencias a compartir sus fotografías, construyendo así un archivo visual colectivo del evento.

Esta iniciativa es impulsada por Juano Abreu, fotógrafo y educador, y se apoyará en la comunidad de venezolanos que comparten su testimonio visual.

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La plataforma permite a los usuarios subir una o varias fotografías junto con datos clave: ubicación, fecha, hora aproximada y una breve descripción del momento capturado. Cada persona decide si desea que su nombre aparezca junto a su fotografía o si prefiere mantenerse en el anonimato.

Todas las imágenes pasan por un proceso de revisión antes de publicarse en un timeline público, organizado cronológicamente y filtrable por día y por ciudad.

¿Por qué existe esta iniciativa?

El organizador de Registro Venezuela señala varias razones detrás del proyecto:

  • Preservar evidencia independiente: Existen antecedentes documentados de autoridades venezolanas reteniendo teléfonos y presionando a periodistas y ciudadanos durante eventos de interés público. Un archivo descentralizado, alojado fuera del país, protege el registro de lo ocurrido frente a la posible pérdida o alteración de evidencia.
  • Complementar la narrativa. Las fotografías de quienes estuvieron presentes ofrecen una fuente independiente y verificable que contrasta o complementa la información disponible desde canales oficiales.
  • Construir memoria histórica. El archivo busca convertirse en una fuente visual completa de lo que Venezuela vivió en este momento, disponible para futuras generaciones.
  • Apoyar la reconstrucción. Fotografías con fecha, hora y ubicación pueden ayudar a organizaciones humanitarias y periodistas independientes a evaluar la magnitud real del daño y verificar que la ayuda llegue a donde se necesita.
  • Dar dignidad a los testimonios. Publicar la experiencia de cada persona, con su nombre si así lo desea, es reconocer que su vivencia importa y merece quedar registrada.
  • ¿Cómo funciona?

Cualquier persona puede visitar www.registrovenezuela.com y subir sus fotografías del terremoto o de los días posteriores. La plataforma detecta automáticamente, cuando es posible, la fecha, hora y ubicación de la fotografía a partir de los metadatos del archivo, aunque estos datos siempre pueden ser corregidos por el usuario.

Las imágenes son revisadas antes de aparecer públicamente, y el archivo excluye contenido generado por inteligencia artificial. Una vez aprobadas, las fotografías se integran a un timeline público navegable por fecha y ubicación.

Independencia y privacidad

Registro Venezuela es una iniciativa independiente, sin afiliación a ningún gobierno, partido político u organización oficial. Los datos se almacenan de forma segura fuera de Venezuela, y cada persona controla si su nombre se publica junto con su fotografía.

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