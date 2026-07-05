Fotógrafo lanza "Registro Venezuela", archivo comunitario para documentar el terremoto

El número de muertos por los devastadores terremotos gemelos en Venezuela ha aumentado a 2.645, con más de 12.600 heridos, según nuevas cifras oficiales publicadas el 3 de julio

Una persona camina entre edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026.

MIAMI.- El 24 de junio de 2026, un terremoto sacudió a Venezuela, afectando a comunidades en Caracas, la zona del epicentro y otras regiones del país. En respuesta, nació Registro Venezuela , una iniciativa independiente que invita a cualquier persona que haya presenciado el sismo o sus consecuencias a compartir sus fotografías, construyendo así un archivo visual colectivo del evento.

Esta iniciativa es impulsada por Juano Abreu, fotógrafo y educador, y se apoyará en la comunidad de venezolanos que comparten su testimonio visual.

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La plataforma permite a los usuarios subir una o varias fotografías junto con datos clave: ubicación, fecha, hora aproximada y una breve descripción del momento capturado. Cada persona decide si desea que su nombre aparezca junto a su fotografía o si prefiere mantenerse en el anonimato.

Todas las imágenes pasan por un proceso de revisión antes de publicarse en un timeline público, organizado cronológicamente y filtrable por día y por ciudad.

¿Por qué existe esta iniciativa?

El organizador de Registro Venezuela señala varias razones detrás del proyecto:

Preservar evidencia independiente: Existen antecedentes documentados de autoridades venezolanas reteniendo teléfonos y presionando a periodistas y ciudadanos durante eventos de interés público. Un archivo descentralizado, alojado fuera del país, protege el registro de lo ocurrido frente a la posible pérdida o alteración de evidencia.

Existen antecedentes documentados de autoridades venezolanas reteniendo teléfonos y presionando a periodistas y ciudadanos durante eventos de interés público. Un archivo descentralizado, alojado fuera del país, protege el registro de lo ocurrido frente a la posible pérdida o alteración de evidencia. Complementar la narrativa. Las fotografías de quienes estuvieron presentes ofrecen una fuente independiente y verificable que contrasta o complementa la información disponible desde canales oficiales.

Las fotografías de quienes estuvieron presentes ofrecen una fuente independiente y verificable que contrasta o complementa la información disponible desde canales oficiales. Construir memoria histórica. El archivo busca convertirse en una fuente visual completa de lo que Venezuela vivió en este momento, disponible para futuras generaciones.

El archivo busca convertirse en una fuente visual completa de lo que Venezuela vivió en este momento, disponible para futuras generaciones. Apoyar la reconstrucción. Fotografías con fecha, hora y ubicación pueden ayudar a organizaciones humanitarias y periodistas independientes a evaluar la magnitud real del daño y verificar que la ayuda llegue a donde se necesita.

Fotografías con fecha, hora y ubicación pueden ayudar a organizaciones humanitarias y periodistas independientes a evaluar la magnitud real del daño y verificar que la ayuda llegue a donde se necesita. Dar dignidad a los testimonios. Publicar la experiencia de cada persona, con su nombre si así lo desea, es reconocer que su vivencia importa y merece quedar registrada.

Publicar la experiencia de cada persona, con su nombre si así lo desea, es reconocer que su vivencia importa y merece quedar registrada. ¿Cómo funciona?

Cualquier persona puede visitar www.registrovenezuela.com y subir sus fotografías del terremoto o de los días posteriores. La plataforma detecta automáticamente, cuando es posible, la fecha, hora y ubicación de la fotografía a partir de los metadatos del archivo, aunque estos datos siempre pueden ser corregidos por el usuario.

Las imágenes son revisadas antes de aparecer públicamente, y el archivo excluye contenido generado por inteligencia artificial. Una vez aprobadas, las fotografías se integran a un timeline público navegable por fecha y ubicación.

Independencia y privacidad

Registro Venezuela es una iniciativa independiente, sin afiliación a ningún gobierno, partido político u organización oficial. Los datos se almacenan de forma segura fuera de Venezuela, y cada persona controla si su nombre se publica junto con su fotografía.