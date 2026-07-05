domingo 5  de  julio 2026
MÚSICA

Harry Styles bate récord de conciertos en Wembley tras culminar residencia de 12 fechas

El exintegrante de One Direction, de 32 años, se convirtió así en el artista que más conciertos ha realizado en el emblemático estadio en una misma gira

El cantante británico Harry Styles celebra después de recibir el premio al álbum del año por Harrys House durante la ceremonia de los Premios Brit 2023 y un espectáculo en vivo en Londres el 11 de febrero de 2023. Entre los ganadores, Styles fue uno de los artistas que más triunfó en la ceremonia.

El cantante británico Harry Styles celebra después de recibir el premio al álbum del año por Harry's House durante la ceremonia de los Premios Brit 2023 y un espectáculo en vivo en Londres el 11 de febrero de 2023. Entre los ganadores, Styles fue uno de los artistas que más triunfó en la ceremonia.

AFP/Ben Stansall

LONDRES.- El cantante británico Harry Styles ha batido el récord de conciertos consecutivos celebrados en el estadio londinense de Wembley, superando los máximos conseguidos hasta ahora por Taylor Swift y Coldplay, tras completar este fin de semana una residencia de 12 fechas como parte de su última gira mundial Together, Together.

El exintegrante de One Direction, de 32 años, se convirtió así en el artista que más conciertos ha realizado en el emblemático estadio en una misma gira, superando el récord de 10 fechas que la banda Coldplay logró el verano pasado, y las ocho noches que Taylor Swift completó en solitario con su The Eras Tour en 2024.

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Styles inició su residencia londinense de Together, Together el pasado 12 de junio y la concluyó este sábado, 4 de julio, con su duodécimo concierto, que tuvo una temática especial al coincidir con el día principal del Orgullo LGTBI+ de Londres.

Durante el bolo del sábado, Styles se dirigió a los 80.000 espectadores y dedicó un momento especial a sus cuatro excompañeros de One Direction.

"Quiero agradecer a Niall (Horan), Louis (Tomlinson), Zayn (Malik) y a mi querido amigo Liam (Payne -fallecido en 2024-) por estas noches y por todo lo que aprendí en este tiempo, por la amistad, todo... nada de esto sería posible, no estaría aquí sin vosotros. Muchas gracias", dijo el cantante.

También apareció por sorpresa en el escenario la hermana del cantante, Gemma, que pronunció un emotivo discurso y reveló una pancarta conmemorativa que el estadio había colocado en su fachada para celebrar el récord de 12 noches.

Año lleno de éxitos

Tras su paso por Londres, Styles continuará su gira mundial Together, Together en Brasil, México y Estados Unidos, antes de finalizar en Australia en diciembre.

El artista publicó el pasado 6 de marzo su cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, tras más de tres años de parón musical.

Tras la separación de One Direction en 2016, Styles comenzó su exitosa carrera en solitario, llegando a obtener con su tercer disco, Harry's House (2022), un premio Grammy y un Brit Award al Mejor Álbum del Año.

FUENTE: EFE

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