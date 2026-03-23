Fundación de Karol G reúne a grandes estrellas en gala benéfica en Miami

MIAMI.- El histórico Vizcaya Museum and Gardens de Miami se vistió de gala el pasado viernes 20 de marzo para celebrar la segunda edición anual de la gala benéfica de la Fundación Con Cora, evento liderado por la artista colombiana Karol G .

Cora Land 2026 logró congregar a más de 300 invitados, consolidándose como una de las citas filantrópicas más relevantes de la temporada al reunir a celebridades, empresarios y aliados internacionales con un mismo propósito: el bienestar y el desarrollo de las mujeres.

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La velada destacó por un formato íntimo que puso el foco en el talento vocal y el liderazgo femenino. La apertura musical estuvo a cargo de la joven promesa Ela Taubert, quien con su guitarra ofreció versiones acústicas de temas como No Sé Cómo Pasó, estableciendo una atmósfera de calidez y gratitud. A ella le siguió Elena Rose, quien al piano conmovió a los asistentes con La De Dios y Me Lo Merezco.

El momento cumbre de la noche llegó con la aparición de la multipremiada Alicia Keys. La artista estadounidense, ganadora de 17 premios Grammy, ofreció un set que incluyó clásicos como No One y Underdog, logrando múltiples ovaciones de pie.

Esta selección de artistas no fue casual; representó la misión de la fundación de visibilizar el liderazgo femenino en todas sus facetas.

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Otras actividades

Más allá de la música, la gala ofreció espacios de impacto económico directo. El Market Village regresó este año con una versión expandida, sirviendo como vitrina para emprendedoras latinas en sectores de moda, arte y bienestar.

Esta plataforma no solo permite la venta de productos, sino que fomenta redes de colaboración y visibilidad para negocios liderados por mujeres que buscan abrirse paso en mercados competitivos.

La recaudación de fondos alcanzó cifras significativas mediante una subasta en vivo dirigida por George Franco. Entre los artículos más codiciados destacaron pases exclusivos para el festival Coachella 2026 y una cena privada organizada por Karol G junto a la fundadora de Casa Dragones, Bertha González Nieves.

Bajo el lema Every Dollar Counts (cada dólar cuenta), la fundación incentivó donaciones destinadas a proyectos de educación y equidad de género.