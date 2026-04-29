miércoles 29  de  abril 2026
DUELO

Karol G de luto por fallecimiento de un miembro cercano de su familia

La pérdida ocurrió el 22 de abril, y desde entonces la familia Giraldo optó por transitar los primeros días de duelo en privado

La cantante colombiana Karol G robó miradas con uno de los atuendos más frescos de la noche, posicionándose como una de las mejores vestidas.

La cantante colombiana Karol G robó miradas con uno de los atuendos más frescos de la noche, posicionándose como una de las mejores vestidas.

Getty Images via AFP / Tommaso Boddi
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La familia de la superestrella colombiana Karol G atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de Teresa, tía de la artista y una de las figuras más queridas de su entorno cercano. La pérdida ocurrió el 22 de abril, y desde entonces la familia Giraldo optó por transitar los primeros días de duelo en privado.

La primera en romper el silencio fue Jessica Giraldo Navarro, hermana de la Bichota, quien a través de su cuenta de Instagram rindió un tierno homenaje a su tía. “

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El cielo está de fiesta. Diosito recibe hoy a uno de los angelitos más especiales que nos prestó aquí en la tierra”, escribió Jessica, acompañando sus palabras con una imagen que reflejaba la calidez de Teresa.

Funeral

Esta semana, la familia fue captada durante los actos fúnebres, marcando la primera aparición pública de Karol G tras la noticia.

Siguiendo un código de vestimenta en color blanco, la intérprete de Provenza se dejó ver visiblemente afectada, compartiendo abrazos y lágrimas con sus seres queridos mientras daban el último adiós a quien fue una de sus más fervientes seguidoras.

"Teresa siempre celebró los éxitos de su sobrina a lo grande, siendo un pilar de apoyo en el ascenso meteórico de la cantante", recordaron fuentes cercanas a la familia.

A pesar de que algunos videos de la ceremonia circularon en redes sociales tras ser captados por curiosos, la artista ha preferido mantener un perfil bajo, refugiándose en su núcleo familiar para procesar este "duro revés".

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