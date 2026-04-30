Karol G suma nueve conciertos en España en 2027

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026.

MADRID.- La gira de estadios de Karol G en España en junio de 2027 fue ampliada de nuevo hasta nueve conciertos en directo en el país, con un total de dos conciertos en Barcelona, tres en Sevilla y cuatro en Madrid.

Así puede verse este jueves, comienzo de la venta general, en la distribuidora oficial de entradas de esta gira, en la que aparecen tres conciertos nuevos: uno en Sevilla el 13 de junio (que se suma a los del 11 y 12) y dos en Madrid los días 26 y 27 (que se suman a los del 24 y 25).

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Las fechas en Barcelona, donde arrancará el tramo español de este Viajando por el Mundo Tropitour, permanecen de momento invariables con los shows previstos de los días 3 y 4 de junio.

Ya su anterior gira, Mañana Será Bonito Tour, se convirtió en un éxito comercial con 2,3 millones de entradas vendidas en 62 fechas, cuatro de las cuales se celebraron con gran demanda popular como cierre total en el estadio del Real Madrid en 2024.

Gira

Su nueva gira llegará tras la publicación hace unos meses de su último álbum, Tropicoqueta, que en su semana de estreno registró el mayor volumen de reproducciones para un álbum de una artista femenina latina en EE.UU., y también allí tuvo una mediática actuación hace solo unas semanas como cabeza de cartel del festival Coachella.

El próximo 24 de julio comenzará el primero de los shows oficiales del nuevo tour en el Soldier Field Stadium de Chicago, con cerca de una veintena de conciertos entre EE.UU. y Canadá, para pasar ya el 6 de noviembre en Monterrey (México) a territorio latinoamericano, donde ofrecerá otros once.

Sus actuaciones en España no serán esta vez el cierre de la gira, sino el arranque de su periplo europeo, que se extenderá por once ciudades, con final previsto el 24 de julio de 2027 en Milán (Italia).

FUENTE: EFE