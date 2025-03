Fundador de sello discográfico y Sony se unen para lanzar película

“Esta película marca el camino para una nueva era de oportunidades y representación para los creadores mexicoamericanos en Hollywood. Hemos estado trabajando en segundo plano, pero ahora estamos entrando en el foco de atención, listos para mostrarle al mundo de qué estamos hechos. Este momento cambia el juego, no solo paran nosotros, sino para la próxima generación y para todos los que alguna vez sintieron que no tenían un lugar en la mesa. Ya no somos solo parte de la conversación, la estamos liderando. Esto es solo el comienzo”, afirmó Jimmy Humilde respecto al lanzamiento de Clika.

“Jimmy es un productor visionario cuyo enfoque innovador ha reformado el sonido de la música mexicana. Ahora, sus significativas contribuciones en el mundo de la música abren la puerta a nuevas voces, nuevos tipos de historias y nuevas estrellas de cine. Estamos encantados de asociarnos con Sony Music Latin para lanzar su primera película, Clika”, agregó Sanford Panitch, presidente del grupo de películas de Sony Pictures.

Por su parte, Alex Gallardo, presidente de Sony Music US Latin, destacó la importancia de esta nueva alianza a favor de la cultura mexicana.

"Estamos muy emocionados de ser parte de esta película junto con Rancho Humilde y Sony Pictures. Jimmy Humilde es un visionario que ha revolucionado la cultura mexicana y Clika es la primera película nacida de su visión y su impulso creativo. Desde el momento en que supimos del proyecto, sabíamos que queríamos ser parte de él y que Columbia Pictures era el socio ideal para darle vida”, dijo Gallardo.

Producida por Sean McBride (Eli Roth Presents: The Legion Of Exorcists, 2023), Clika cuenta con la participación del artista de Rancho Humilde y estrella en ascenso Jay Dee. Cristian “Concrete” Gutiérrez (Killer Oldies, 2022), Daniel “DoKnow” López (White Men Can’t Jump, 2023), Laura López (Saffron Kingdom, 2025), Nana Poncelan (The Zero Hour, 2010), OhGeesy, Eric Roberts (Runaway Train, 1985), Uziel Pantoja, Josh Benítez, Francine Sena, Percy “Master P” Miller (Hollywood Homicide, 2003) y Peter Greene (Pulp Fiction, 1994) forman parte del elenco de la producción.

Escrita por Jimmy Humilde, Michael Greene y Sean McBride, el largometraje tiene el respaldo de un equipo de producción estelar, que incluye a a Dave “Foots” Footman (X-Men, 2000), Ski-ter Jones (Unsung, 2008) y Lalo the Giant.