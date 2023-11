Gaby Spanic denuncia a Pablo Montero por presunto abuso sexual

"Yo firmé una carta de confidencialidad de que no podía hablar de ese asunto, pero averigüé con unos abogados -de abrir la boca- y lo puedo hablar con mucha seguridad. Yo allá adentro (La casa de los famosos) sufrí un delito, y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga. Esto sí se puede contar: abuso sexual", develó la artistas a las otras integrantes del programa mientras disfrutaban de la piscina.

Confesión de Gaby Spanic

Laura Zapata, Aylín Mujica, Cynthia Klitbo y Sabine Moussier fueron quienes escucharon la confesión de Gaby Spanic, quien luego afirmó que la persona que abusó de ella fue Pablo Montero.

"Fue alguien que yo estimo mucho, lo conozco desde hace años y no tengo reparo en decirlo: Pablo Montero", aseveró.

"En el cuartico de fumadores, de repente yo lo veo así (sorprendida). 'Tú siempre me has gustado'. Yo me estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba gritos: 'sáquenme de aquí'", narró la venezolana.

Tras ello, una de las actrices de Secreto de Villanas le preguntó si llegó a hablar con Pablo Montero luego de finalizar La casa de los famosos. "No, no. Pero tiene muchas denuncias actualmente por abuso sexual", respondió Gaby Spanic.

Sobre Secretos de villanas

Secretos de villanas hizo historia cuando reunió a seis de las villanas de telenovelas icónicas de todos los tiempos en la misma serie, que las muestra tal y cómo realmente son cuando no están en personaje. La serie, producida por Canela.TV en colaboración con Enrique Sapene y Rubén Consuegra de River Waves Productions, permite a la audiencia descubrir lo que las une como actrices, mujeres, esposas y madres.

En la primera temporada hubo conversaciones íntimas e intercambios explosivos.