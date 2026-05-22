Madre de Matthew Perry culpa a exasistente por muerte del actor

En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.

MIAMI.- Suzanne Morrison, madre del fallecido actor Matthew Perry, presentó una emotiva declaración ante un tribunal federal de California en la que responsabiliza directamente a Kenneth Iwamasa, exasistente personal de su hijo, por haber facilitado y administrado la dosis de ketamina que causó la muerte de la estrella de Friends.

El documento fue entregado a pocos días de que se dicte la sentencia contra Iwamasa, programada para el 27 de mayo.

En el escrito judicial, Morrison detalló el profundo vínculo de confianza que la familia mantuvo durante más de dos décadas con el exasistente, a quien consideraban una pieza clave para el bienestar del intérprete.

“Matthew confiaba en Kenny. Nosotros confiábamos en Kenny. El trabajo más importante de Kenny, por mucho, era ser el compañero y guardián de mi hijo en su lucha contra las adicciones”, expresó la madre, tras precisar que la principal labor del empleado era asegurar que el actor permaneciera “libre de drogas”.

Consecuencias

De acuerdo con el testimonio de Morrison, Iwamasa traicionó la confianza familiar al convertirse en el facilitador del acceso de Perry a sustancias ilegales, llegando incluso a suministrarle de forma personal las inyecciones de ketamina.

“En lugar de proteger a Matthew, facilitó y alentó el consumo ilegal de drogas. Arregló una fuente de suministro y luego otra. Inyectó las drogas en el cuerpo de Matthew, aunque no estaba en lo más mínimo calificado para hacerlo. Lo hizo aun cuando podía ver, cualquiera podía verlo, que era algo obviamente peligroso. Y lo hizo una y otra vez”, aseveró de forma tajante.

En el documento, la madre sentenció el trágico desenlace afirmando que “confiamos en un hombre sin conciencia y mi hijo pagó el precio”.

Finalmente, la declaración de Morrison expuso el comportamiento que el exasistente mantuvo tras el fallecimiento del actor, describiendo una presunta manipulación emocional hacia los allegados de Perry.

“Cuando había matado a mi hijo, mantuvo un ojo agudo sobre mí. Me enviaba canciones y dibujó un pequeño mapa para ayudarme a orientarme en el cementerio. Si veía un arcoíris, una de las cosas favoritas de Matthew, me llamaba”, relató la madre, quien además reveló que Iwamasa “insistió en hablar en el funeral de Matthew” y permaneció cerca de la familia “como si fuera de alguna manera el buen tipo que intentó salvar a Matthew”.

Iwamasa se declaró culpable en agosto de 2024 de conspiración para distribuir ketamina, sustancia que causó la muerte del actor. La Fiscalía está pidiendo una sentencia de 41 meses de prisión.