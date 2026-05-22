Informe policial revela nuevos detalles de arresto de Britney Spears

La cantante estadounidense Britney Spears llega al estreno de "Érase una vez en Hollywood" de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California, el 22 de julio de 2019.

MIAMI.- Britney Spears mantuvo un discurso poco claro y, presuntamente, presentó cambios de humor drásticos durante su arresto en marzo por conducir bajo los efectos del alcohol, según un informe de arresto y un video recientemente publicados y difundidos en redes sociales.

La estrella pop ofreció a los agentes una comida en su casa después de que la detuvieran en el condado de Ventura, California, e insistió en que solo había tomado una mimosa seis horas antes, según el informe y los videos, obtenidos por la revista People.

"Probablemente podría beber cuatro botellas de vino y cuidarlos. Soy un ángel", dijo la cantante, señalando que consideraba su nivel de intoxicación un cero en una escala del 1 al 10.

El informe indicaba que Spears se sometió a dos pruebas de alcoholemia y arrojó resultados de 0,05 y 0,06, ambos por debajo del límite legal de 0,08 % de alcohol en sangre en California.

Sin embargo, una evaluación de detección de drogas determinó que estaba "bajo la influencia de un estimulante del sistema nervioso central", un medicamento que se usa frecuentemente para tratar la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno de conducta y la narcolepsia, detalló People.

Nueva polémica

La estrella ha lidiado públicamente con varios problemas de salud mental a lo largo de los años. Su caso fue famoso tras haber pasado 13 años bajo tutela legal debido a una crisis de salud mental en 2008.

Spears se declaró culpable de conducción temeraria bajo los efectos del alcohol el 4 de mayo y fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional y un día de cárcel, que se le descontaron del tiempo ya cumplido.

También fue multada con 571 dólares y debe asistir a un programa de tres meses para infractores por conducir bajo los efectos del alcohol, que incluye 30 horas de clases.

Su vehículo está autorizado para ser registrado en busca de drogas y alcohol. Además, Spears aceptó ver a un psicólogo una vez por semana y a un psiquiatra dos veces al mes.