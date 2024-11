Gaby Spanic revela que fue víctima de abuso sexual

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canela.TV (@miracanelatv)

En entrevista con la revista People en Español, Spanic reflexionó sobre el episodio traumático y la razón por la que guardó el secreto. “Fue muy difícil. Tantas mujeres que se han muerto con ese secreto adentro. Yo me sentía como en el cautiverio. Yo veía a mi mamá desde niña (y decía) 'se lo digo, no se lo digo'".

La intérprete manifestó que previo a que se transmitiera el episodio tuvo que hablar al respecto con su padre, quien aún vive y también desconocía la situación.

"Mi papá no se puso bien. Es una situación delicada”.

Sanación

Sin embargo, reconoce que el poder compartirlo la ha hecho sentir liberada.

"Después me puse a pensar ‘¿por qué te dio tanto miedo confesarlo?, ¿por qué no lo querías decir nunca? Pero fíjate cómo es la sociedad y cómo nos educan: ‘no, no se puede decir por la vergüenza familiar, por el apellido, porque eres una figura pública’… Yo siempre he sido una mujer muy transparente, pero en esta situación, en este caso específico decía, ¿cómo le voy a hacer?”, cuestiona.

"¿Por qué nos tenemos que callar?, ¿por qué nos quieren silenciar?, ¿por qué nos quieren como que ‘eso no se dice, tú guárdatelo, tú aguántatelo, tú ve qué haces con eso?'. En el fondo somos seres humanos, somos vulnerables, somos mujeres, y es lamentable”.

Entre lágrimas aseveró que todos los días abraza a la niña, víctima de violencia sexual, que permanece en ella."Esa niña sigue dentro de mí y todos los días la abrazo, todos los días la abrazo. Me tiene a mí, tiene el corazón limpio y un corazón limpio jamás será dañado".

Tras la revelación, la actriz espera que su testimonio ayude a otras víctimas a romper el silencio.

"Creo que esto es una reflexión muy importante para que cuiden mucho a sus hijos en sus casas, que no los dejen con familiares. Es mejor como yo hacía con mi hijo ‘me tengo que ir a Colombia, me llevo a mi hijo, que me tengo que ir a Europa, me llevo a mi hijo’... mi hijo al lado mío para arriba y para abajo. Y darles las herramientas a los niños de que eso no se hace".

"De verdad les aconsejo que lo hablen porque es más importante liberarse que tener un cáncer por guardárselo porque llega un momento que te afecta psicológicamente, te afecta en las relaciones de pareja, te afecta en muchas cosas y te deprimes. Yo porque he sido fuerte y tengo un Señor maravilloso, el de arriba, que me mantiene viva, vigente, con trabajos, a pesar de tantas cosas que han dicho de mí".