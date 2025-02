Ganador de vehículo sorteado por Shakira decide venderlo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Aunque Shakira le entregó junto con el Lamborghini una considerable suma para los trámites del traspaso, seguro y mantenimiento, pero el dinero no alcanza.

"No solamente me obsequió un carro sino también me dio dinero para sostenerlo, ¡90.000 dólares! Pero esos 90.000 alcanzaron para muy poco. Hasta el momento se pagaron todos los impuestos del traslado del carro, las cosas legales y el seguro por seis meses. Y ya ahora faltan los impuestos federales que se hacen al final del año y sí, ya van a ser más o menos como en 95.000 dólares esa cuentita", explicó.

Venta

El Lamborghini personalizado por Shakira está valuado en 280.000 dólares. Y ante la demanda económica que el carro exige, el artista está considerando venderlo.

"Yo no me esperaba que un seguro del carro costara más de 2.000 dólares al mes, y es así. Entonces, con el dinero que ella me dio, se sostiene el carro por un tiempo, pero siempre es bastante costoso mantenerlo", dijo y agregó que cada dos días debe llenar el tanque de gasolina, un gasto de 70 dólares.

"Alguien me ofreció disque entre 700.000 y 800.000 dólares. ¿Puedes creerlo? Eso es maravilloso. Creo que el sueño de cualquier persona es tener el milloncito. Un millón y un dólar, ¡feliz!", comentó.

El colombiano señaló que está escribiendo un libro sobre esta experiencia, y también resaltó que la chaqueta que halló en el carro y se cree de Shakira espera subastarla.