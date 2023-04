"Gasolina" ingresa al Registro Nacional de Grabaciones

Gasolina fue el primer sencillo de Barrio Fino, el tercer álbum de estudio del boricua que cosechó millones de éxitos y mezcló diferentes ritmos, logrando posicionarse en el No. 1 de Top Latin Albums de Billboard.

“Veo con ilusión ese momento, en el estudio grabando Gasolina, y que ahora casi 20 años después haya sido incluida en la Biblioteca del Congreso es un orgullo para el niño Raymond Ayala que soñaba con llevar el reggaetón a todas partes del mundo”, dijo el superastro a la revista Billboard Español.

Canciones de Madonna, Mariah Carey, John Lennon, Led Zeppelin, The Police y Queen Latifah, también fueron seleccionadas para integrar el Registro Nacional de Grabaciones.

La revista Billboard también reseñó que The Very First Mariachi Recordings del Cuarteto Coculense formará parte de este prestigioso registro. El grupo mexicano fue pionero en las primeras grabaciones discográficas del género musical mexicano, las cuales datan de entre 1908 y 1909.

Igualmente, el tema compuesto por Koji Kondo para Super Mario Bros. también integrará la lista y marcando un hito como el primer tema perteneciente a un videojuego.

Imagine de John Lennon también se convirtió en la primera grabación de un exmiembro de la icónica banda The Beatles en ingresar.

FUENTE: REDACCIÓN