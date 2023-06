"Gente como yo", un libro donde el amor vence al prejuicio

Se trata de una novela necesaria que promete conmover a todo tipo de público, incluso a quienes no son “gente como yo” (gente que se ama por encima de la discriminación hacia parejas del mismo sexo). Así que este libro no solo cuenta una historia de amor entre dos hombres, sino que muestra, además, el “atrevimiento” de dos seres humanos que sueñan con tener una hija.

“Mauricio y Jimmy deberán sortear toda clase de obstáculos y de prejuicios para tener la hija que sueñan. ¿Lograrán su objetivo? ¿Qué clase de familia serán?”, apunta la nota editorial. Y describe a los personajes: “Mauricio es mexicano, guapo, sensible y sueña con convertirse en un gran fotógrafo. Jimmy vive en Miami, es profesor universitario y un apasionado de la política”.

Como agrega la editorial, ambos “se enamoran y después de trece años de una sólida vida como pareja, solo una cosa parece ensombrecer su relación: cada día Jimmy está más convencido de que tienen que convertirse en padres. La idea es adoptar un bebé que complete la felicidad de la pareja”.

Pero no todo es color de rosa, como esa columna que piensan pintar para la habitación de la niña. “El problema es que para la gente como Mauricio y como Jimmy no será tan fácil formar una familia”, señala la nota del libro.

La maternidad subrogada y la adopción se abordan en esta novela con honestidad y sensibilidad. Las ansias de cuidar de una criatura son labradas con una narrativa tan envolvente que por momentos el lector se sorprenderá recordando que, cierto, son dos hombres, pero lo que importa es lo que sueñan, y acompañándolos en una serie de golpes de los que se sobreponen con nuevas fuerzas, o ante los que flaquean.

El autor dosifica los golpes emocionales finamente hilados en su trama, de modo que el lector se verá atrapado en una historia de alegrías y desventuras, sobre todo las últimas, pero donde sobresale el amor como un arma potente para vencer prejuicios y trabas legales. ¿Qué puede salir mal?, podría preguntarse el lector. Y justamente eso, o algo poco esperado, es lo que ocurrirá a continuación, gracias al instinto de guionista del escritor.

Valenzuela dibuja un mapa muy sincero de la vida cotidiana de una pareja homosexual, donde hay situaciones graciosas, mucha pasión, gestos de inmensa ternura y, sobre todo, muchas gestiones y trámites burocráticos para alcanzar puntos que para muchos son derechos naturales y sin más conflicto, como el tan ansiado matrimonio o la llegada de su pequeña hija.

La novela de El Chascas (como le dicen cariñosamente sus amigos) demuestra que queda mucho por hacer para lograr una sociedad genuinamente comprensiva con lo diferente, más allá de denominaciones o etiquetas hipócritas usadas más como pretextos para obtener beneficios que como un apoyo real a la comunidad LGBTQ+.

Sin embargo, al menos para esta lectora, fue muy fácil llegar a un punto de empatía al entrar a la historia de dos personas que buscan criar a una niña con muchísimo amor. ¿Cómo no ponerse del lado del amor, cómo no celebrar cuando la madre de Jimmy finalmente ayuda a su hijo a ser feliz?

Gente como yo es una novela con ángel. Y esto se debe no solo al ingenio narrativo de Valenzuela, sino a cuánto le puso de su propia historia. Si bien este libro no es autobiográfico, ni autorreferencial, sí que contiene muchos puntos en común con la historia del autor. Valenzuela vivió una experiencia similar a la que enfrentan Mauricio y Jimmy en la novela, pues en 2018 buscaba adoptar a una niña. El camino fue largo y tortuoso, como lo es en la novela, aunque el acto de leer en sí es todo un paseo: el escritor presenta un tema denso, complejo, pero lo cuenta de una manera clara y para todos los públicos, y donde sale su veta de creador audiovisual al conseguir escenas muy visuales.

En este enlace puede encontrar el libro.

Más sobre el autor

