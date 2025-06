Gente de Zona: "Queremos llevar la música cubana a todos los latinos"

“Es la música cubana que hoy suena en todo nuestro país y domina las listas de la música urbana. Hace más de siete años que no podemos entrar a nuestro país. Y para nosotros siempre ha sido una cosa que llevamos dentro; y poder volver a conectar con las raíces de Cuba y lo que pasa en Cuba desde Miami, con estos muchachos jóvenes, talentosos, que hacen un género espectacular, significa mucho. Con este disco, queremos difundir nuestra música más allá de los oídos de los cubanos, que pueda llegar a todos los latinos. Esa es la esencia”, expuso Malcom en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre el sonido que se escucha en este álbum, que marca el noveno en la discografía del grupo.

“Estamos celebrando el 25 aniversario el 7 de junio con un concierto donde vamos a hacer un recorrido de 25 años en dos horas. Es algo complicado, pero muy bonito”, agregó Delgado.

La sonoridad actual del reparto tiene mucho del estilo de la agrupación a sus inicios en su tierra natal cuando transcurría la primera década de los años 2000.

“Yo creo que la sonoridad del reparto ahora es algo parecido a lo que hacía Gente de Zona 20 años atrás. El tiempo pasa, la música adelanta y creo que es un sonido mucho más actual, con otro lenguaje, otro concepto, con mucho ritmo y un lenguaje un poco más actualizado, pero sigue siendo una música bailable, que mantiene las raíces cubanas, con las influencias de la rumba, el son, todo este tipo de influencias que tiene la música de nosotros”, describió Delgado.

La nueva propuesta

Reparto by Gente de Zona da espacio a otros exponentes de esa vertiente musical. Colaboran en el álbum Wow Popy, L Kimii y Chocolate MC, entre otros.

“Contamos con artistas talentosos como el Kimiko, el Zurdo, Wow Popy, Dukesito, El Kamel, Harryson; son exponentes que empezaron en este género, también de los nuevos como Lucho y Haned, artistas que están dominando la música en nuestro país, y aquí en la Florida, en lo que es la cubanía”, dijo Malcom.

“La idea es poder brindarles lo que nosotros no tuvimos en los años 2000. Sabemos los problemas políticos que enfrentamos y como son las cosas en Cuba para los artistas, que no hay la oportunidad de que vaya una disquera como Sony a darle exposición a nuestra música. Hoy, que tenemos la oportunidad de tener más de 15 millones de oyentes en nuestras plataformas, y que nuestra música se conozca y la consuman tantos latinos y gente del mundo entero, queremos que sepan que existe un género llamado reparto, autóctono de nuestro país, que es rico en música. Y que pongan las miradas un poquito más en Cuba”, agregó sobre la motivación detrás de las colaboraciones.

La conga es una especie de carta de presentación del disco, que vio la luz a mediados de mayo.

“La conga es muy, muy significativa en nuestro país, incluido la trompeta china que es de la zona oriental. No quisimos ponerle letras, sino mencionar a todos los exponentes y productores que están invitados a este disco. Esa es la introducción del disco. Luego sacamos el primer sencillo, Almohada. Luego los enamorados, Cosas bonitas, una tras otra, y luego lanzamos Rico cantidad, que habla sobre la autoestima, que me encanta, porque tiene un sonido bien actual”, detalló Delgado.

El álbum llegó acompañado de La guagua, con Wow Popy y Zurdo MC, un tema que insta a vivir sin tomar en cuenta las opiniones ajenas en tiempos en los que las redes sociales sirven como un lugar de desahogo colectivo que no siempre aporta algo positivo.

“Más que todo, La guagua está inspirado en llevar tu viaje sin pensar en los demás, sin que te importen las críticas. Sin GPS coges tu ruta y sigues tu camino. Eso es lo más importante en la vida. Nos gusta mucho darle alegría a la gente en las canciones, hablar de lo positivo. De eso trata el tema, de dar alegría. Lo hicimos pensando en la autoestima de las personas en esta época de redes sociales, que son un cuchillo de doble filo. Hay muchos problemas de salud mental en los jóvenes por la inseguridad que les da las redes sociales, por todo lo que ven, que piensan que todo es real y, a veces, prácticamente el 80 % sabemos que no es así”, contó Malcom.

“Nosotros narramos. Y en estos últimos tiempos nos inspiramos mucho en las redes sociales. Sabemos que muchas personas sufren de depresión, de bullying (acoso), de autoestima baja. Y creo que nuestras canciones sirven para que la gente se sienta un poco mejor”, añadió Delgado.

En tiempos de redes

Asimismo, Malcom comentó cómo lidia con la presión social que imponen las redes sociales, sobre todo, a figuras públicas o famosos.

“Normalmente no soy de muchas redes sociales, de estar arriba de eso. Lo hago porque me toca, por mi trabajo, por conectar con mis fans, pero no soy una persona que vive pendiente a lo que dicen los demás. Cada vez que veníamos de Cuba, que estamos acostumbrados a que nos digan de todo, pero como somos de Cuba sabemos cómo tener esa coraza, esa protección para que no nos afecte, porque venimos a un país donde siempre hemos tenido que salir adelante bajo cualquier circunstancia”, expresó.

El dúo se alista para actuar el sábado 7 de junio ante su público miamense, antes de continuar rumbo a Europa, donde ya han conquistado varios escenarios.

“Tenemos muchos invitados y estamos muy felices, porque es la primera vez que actuamos en el Kaseya, el arena donde juegan los Heat. Estamos súper contentos con toda la respuesta de la boletería de la gente. Luego de ahí comenzamos la gira por Europa, donde vamos a estar un mes. Es la gira habitual que hacemos por Europa. Así que estamos celebrando el 25 aniversario, el lanzamiento de nuestro disco y también nuestra gira por Europa”, dijo Delgado.

Sobre cómo ha evolucionado el sonido del grupo en más de dos décadas y el significado de la música en sus vidas, comentaron:

“Con Jacob Forever fueron 10 años, luego 14 que llevo con Randy. Creo que hemos tenido la oportunidad de ajustarnos a los tiempos. Sabemos que la música ha cambiado mucho, el estilo musical ha cambiado mucho. Y aquí estamos todavía, gracias a Dios, defendiendo nuestra música y con nuestros fans, que son fieles a la música que hacemos en cualquier tiempo”, dijo Delgado.

“La música para mí fue una salvación, es todo para mí, porque en la música me desahogo completamente”, agregó Malcom.