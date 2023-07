Gerardo Campos muestra su arte contemporáneo en Miami

Gerardo Campos-cortesía-2.JPG El artista venezolano Gerardo Campos interviene una silla en un evento de diseño. Cortesía/Salvador Lugo

Intervenir objetos

Gerardo Campos comenzó a mostrar interés por el arte a los 10 años, pero a los 15 formalizó su educación artística a través de cursos. A los 19, tuvo un encuentro con las calles gracias a sus grafitis. "Luego entendí qué era lo bueno y qué era lo malo y busqué la manera de canalizar el arte de la mejor manera y hoy por hoy nunca he parado. Ha sido una carrera continua", contó.

"Cuando inicié mi carrera artística me basé en intervenir objetos. Mi primera colección que lancé a los 20 años recuerdo que fueron piezas intervenidas que había comprado en una casa de subastas y antigüedades y es algo que se me da mucho. Yo hago cuadros, hago murales, hago pingüinos, pero hay algo que me caracteriza mucho de mi estilo artístico y es el intervenimos porque me puedo apoderar de algo. Hay objetos que literalmente los he sacado de la basura, los he trabajado, los he restaurado y los he convertido en piezas de arte", agregó el artista, que tiene como segunda ciudad a Miami para mostrar su obra, la cual canaliza con el apoyo de una de las personas que forma parte de su equipo.

"El arte vive en mí"

Como lo indicó el artista, su carrera hasta ahora ha sido continua y para mantener esa constancia se ha valido de una musa muy particular: la misión que tiene en este mundo.

"Mi arte no depende de mi estado anímico porque es algo que vive en mí. Creo que sí hay una musa que me inspira, que me mantiene vivo y es la misión a la que vine a este mundo que es expresar arte. A veces digo: 'si el día de mañana dejo de pintar, igual creo que lo voy hacer porque es algo que vive en mí'. Sin embargo, considero que todo artista tiene como una temporada gris, pero hay que saber entender y canalizar lo que hacemos porque es algo que pasé en mi adolescencia, pero como te digo el arte vive en mí", aseveró Campos. "A veces se tienen prejuicios o estigmas de que los artistas tenemos problemas mentales, pero yo soy todo lo contrario: así esté bien o mal sigo creando, si me siento muy mal sigo creando".

Para mantenerse en constante creación, Gerardo considera otro factor que ve necesario para continuar en el futuro: la tecnología. A su juicio es una gran inversión.

"Me estoy afianzado con la tecnológica porque la veo como una inversión. Quizás en este momento no es algo que pueda materializar y vender, pero sí me estoy ocupando que la gente vaya un poco más allá de un cuadro. Siento que estoy dando los primeros pasos en la tecnología dentro de mis obras, estoy trabajando en lo que es la realidad aumentada, el metaverso... esas son tecnologías que quizás muchas personas no las entienden, pero para mí es el futuro", reflexionó.

Y estos primeros pasos tecnológicos se ven reflejados en su página web www.gerardoecamposartist.com, que cuenta con una galería virtual.

"Creo que el artista plástico tiene una misión de innovar, de crear. Eso, también, es lo que yo busco con mi arte: que salga y rompa fronteras. Entender que ha llegado una nueva generación del futuro con un arte mucho más moderno y creo que eso es algo muy valioso para el mundo", enfatizó.

"Yo tengo una frase que implemento mucho en mi estudio creativo que se llama 'Creando para el futuro'. Esto lo podría englobar en innovación y trascendencia".