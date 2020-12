El hombre fue encontrado acostado en un sofá en el sótano, dijo la policía.

No había nadie en casa. Tom Brady y su familia se mudaron a Florida después de que firmó con los Tampa Bay Buccaneers en la temporada baja.

La policía describió al sospechoso como un hombre sin hogar, de 34 años, pero su nombre no fue revelado. El sujeto se enfrenta a una lectura de cargos el lunes en la tarde por cargos de allanamiento y allanamiento de morada, dijo la policía.

La mansión de 12,112 pies cuadrados (1,125 metros cuadrados) en 5 acres (2 hectáreas) está a la venta, pero no está en el mercado, por lo que el precio de venta exacto no está claro, informó The Boston Globe este mes. En su mayoría se había incluido recientemente en $ 33,9 millones.