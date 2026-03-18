miércoles 18  de  marzo 2026
MÚSICA

Global Cuba Fest 2026 presenta a Yusa & Friends

La cantante se caracteriza por hacer sentir a todos sus escuchas como viajeros. Cada canción sigue un hilo invisible que conecta memoria, ritmo, duda, amor y transformación

La intérprete Yusa.

La intérprete Yusa.

Captura de pantalla/Instagram/@miamilightproject
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Yusa & Friends dicen presente en Global Cuba Fest, evento fundado por Miami Light Project que proyecta a los artistas más populares e innovadores de Cuba y de la diáspora cubana. La cita será el 21 de marzo a las 20:00 p.m. en el Miami Beach Bandshell.

La cantante estará acompañada por los músicos de Nueva Orleans David Navarro, Marina Albero y Martin Masakowski; y artistas de Miami como Yissy García y Roberto Vizcaíno.

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Yusa se caracteriza por hacer sentir a todos sus escuchas como viajeros. Cada canción sigue un hilo invisible que conecta memoria, ritmo, duda, amor y transformación. Su voz, con intención, atenta a cada paso, cada silencio y cada giro del camino para recorrer los sonidos del jazz, el cha-cha-chá, y del blues a la timba.

"Siento un profundo respeto por mis raíces y tradiciones, pero también soy una música de mi tiempo. Quiero ser fiel a ambas cosas: amar el pasado y abrazar el presente", manifiesta en un comunicado de prensa.

Entradas

Quienes deseen asistir, pueden adquirir sus entradas por adelantado por un costo de 30 dólares; mientras que las entradas en taquilla tienen un precio de 40 dólares.

Residentes de Miami con ID, estudiantes y adultos mayores cuentan con un descuento de 5 dólares.

Descuento de $5 para residentes de Miami Beach (con ID), estudiantes y personas mayores.

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