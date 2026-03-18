Global Cuba Fest 2026 presenta a Yusa & Friends

MIAMI.- Yusa & Friends dicen presente en Global Cuba Fest , evento fundado por Miami Light Project que proyecta a los artistas más populares e innovadores de Cuba y de la diáspora cubana. La cita será el 21 de marzo a las 20:00 p.m. en el Miami Beach Bandshell.

La cantante estará acompañada por los músicos de Nueva Orleans David Navarro, Marina Albero y Martin Masakowski; y artistas de Miami como Yissy García y Roberto Vizcaíno.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariola Blanco (@mariolablanco_miami)

Yusa se caracteriza por hacer sentir a todos sus escuchas como viajeros. Cada canción sigue un hilo invisible que conecta memoria, ritmo, duda, amor y transformación. Su voz, con intención, atenta a cada paso, cada silencio y cada giro del camino para recorrer los sonidos del jazz, el cha-cha-chá, y del blues a la timba.

"Siento un profundo respeto por mis raíces y tradiciones, pero también soy una música de mi tiempo. Quiero ser fiel a ambas cosas: amar el pasado y abrazar el presente", manifiesta en un comunicado de prensa.

Entradas

Quienes deseen asistir, pueden adquirir sus entradas por adelantado por un costo de 30 dólares; mientras que las entradas en taquilla tienen un precio de 40 dólares.

Residentes de Miami con ID, estudiantes y adultos mayores cuentan con un descuento de 5 dólares.

Descuento de $5 para residentes de Miami Beach (con ID), estudiantes y personas mayores.