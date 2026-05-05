martes 5  de  mayo 2026
SERVICIOS DEL CONDADO

Miami-Dade debate aumento en tarifa de basura propuesto por la alcaldesa Levine-Cava

La alcaldesa Daniela Levine Cava propone una subida de $14 al año de la tarifa de desechos sólidos en Miami-Dade para sostener el servicio

Debate en el pleno de la Comisión de Miami-Dade.

Debate en el pleno de la Comisión de Miami-Dade.

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– La Comisión del condado de Miami-Dade debatirá este martes 5 de mayo, en su reunión ordinaria, un aumento de hasta 14 dólares al año por vivienda en la tarifa de recolección de desechos sólidos residenciales, una propuesta impulsada por la alcaldesa Daniella Levine Cava para ajustar los costos del sistema y garantizar la sostenibilidad del servicio a largo plazo.

La recomendación fue presentada formalmente por la alcaldesa al presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez, y a los miembros de la Junta, como parte de una ordenanza que adopta y ratifica las tarifas y evaluaciones no ad valorem del servicio de basura. Es decir, un cobro fijo por servicio que no depende del valor de la propiedad.

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¿Por qué se propone el aumento en Miami-Dade?

El ajuste responde a una ordenanza aprobada en 2024 que exige actualizar anualmente la tarifa según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para el año fiscal 2026-2027, que comienza el 1 de octubre, el incremento proyectado es de 2.0%, en línea con el índice de la región sur de EEUU.

Según la administración de Levine Cava, la medida busca enfrentar el aumento de los costos operativos mediante incrementos graduales, evitando ajustes más drásticos en el futuro y preservando la calidad del servicio.

¿En qué consiste el incremento?

De aprobarse, la tarifa anual pasaría de 702 dólares a 716 dólares por hogar, lo que representa un incremento máximo de 14 dólares al año, equivalente a poco más de un dólar mensual .

El impacto variará según el tipo de servicio, con aumentos estimados entre 4 y 14 dólares anuales para los usuarios dentro del área de servicio del Departamento de Gestión de Residuos Sólidos (DSWM). Este cargo se incluye en la factura de impuestos sobre la propiedad y aplica tanto a zonas no incorporadas como a municipios dentro del sistema.

¿Para qué se usarán los fondos?

El aumento permitiría generar aproximadamente 4.6 millones de dólares en ingresos adicionales, destinados a mantener las operaciones actuales, cubrir costos inflacionarios, sostener las reservas y respaldar proyectos futuros del sistema de residuos .

Entre estos proyectos destaca la posible construcción de una nueva planta de recuperación de recursos, que requerirá financiamiento estable a largo plazo.

¿Habrá más subidas?

Aunque el incremento propuesto es moderado, la administración advierte que no es suficiente para cubrir completamente el aumento de los costos del servicio de recolección de basura, incluyendo la recogida, transporte, reciclaje y disposición final de los desechos. Por ello, el ajuste del 2% se plantea como una medida inicial para sostener el sistema en el corto plazo, pero el

Condado anticipa que serán necesarios aumentos más significativos en los próximos años, especialmente si avanza la construcción de una nueva planta de procesamiento de residuos sólidos.

Si la Comisión aprueba la propuesta de la alcaldesa, el Condado notificará a los propietarios y el cargo será incluido en el aviso de impuestos (TRIM) de 2027.

La decisión definirá cómo Miami-Dade enfrenta el reto de financiar un servicio esencial para más de 350.000 hogares sin recurrir a aumentos abruptos en el futuro.

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