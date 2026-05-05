EEUU advierte a Irán que cualquier ataque contra navíos comerciales provocará una respuesta "devastadora"

Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.

WASHINGTON .- Estados Unidos "no busca pelea" en el estrecho de Ormuz, donde su Armada empezó una operación para garantizar la libre navegación comercial, pero cualquier ataque iraní provocará una respuesta "devastadora", declaró este martes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

"No estamos buscando pelea. Pero tampoco podemos permitir que Irán bloquee a países inocentes y sus mercancías en una vía navegable internacional", declaró Hegseth en rueda de prensa.

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"Si atacas a las tropas estadounidenses o a buques comerciales inocentes, te enfrentarás a un poder de fuego estadounidense abrumador y devastador", lanzó.

El alto el fuego decretado el 8 de abril sigue en pie, aseguró el jefe del Pentágono, que insistió en separar los ataques contra Irán de esta operación naval.

Pero las fuerzas armadas están listas para reanudar hostilidades si reciben la orden, apuntó a su lado el jefe del Estado Mayor conjunto, el general Dan Caine.

"Ningún adversario debe confundir nuestra contención actual con una falta de determinación", dijo el general a los periodistas.

EEUU confirma que Irán no posee "delfines kamikaze"

Este martes EEUU descartó los reportes de que Irán podría recurrir a delfines equipados con minas para atacar a los navíos estadounidenses y forzar el bloqueo naval de Washigton a las costas iraníes.

"No puedo confirmar ni desmentir si disponemos de delfines kamikazes, pero sí puedo confirmar que ellos (los iraníes) no los tienen", dijo el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, preguntado sobre esta posibilidad en una rueda de prensa en el Pentágono.

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, aseguró que "no había oído hablar de ese asunto de los delfines kamikazes".

"Es algo así como los tiburones con rayos láser", agregó Caine.

Los reportes del uso de animales como arma para tratar de romper el bloqueo estadounidense a los puertos y barcos de la República Islámica salieron a la luz a fines de abril.

AVIONES1 Munición guiada de precisión JDAM de la Fuerza Aérea de EE. UU. y un bombardero pesado Rockwell B-1 Lancer se encuentran en la pista al amanecer sobre la base aérea RAF Fairford en Gloucestershire, Gran Bretaña, el 8 de abril de 2026. EE. UU. e Irán acordaron un alto el fuego condicional de dos semanas con la condición de la reapertura temporal del Estrecho de Ormuz, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump. (Reino Unido) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Irán intensifica sus amenazas a EEUU

Irán elevó el martes el tono de sus amenazas frente a la operación estadounidense para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, un día después de varios ataques en la región que ponen en riesgo el alto el fuego.

Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

"Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía", advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní en un mensaje en X.

"La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos", cuya "presencia maligna disminuirá", agregó Qalibaf, que también es presidente del Parlamento iraní.

Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla esta vía estratégica.

La situación ha disparado el precio del petróleo a niveles inéditos desde 2022.

Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.

El 8 de abril, coincidiendo con el inicio de la tregua con Irán, impuso un bloqueo a los puertos iraníes.

Y el lunes lanzó la llamada operación "Proyecto Libertad" para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho.

Según varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20.000 marinos.

En las últimas horas Irán replicó a la operación de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra barcos militares estadounidenses en la zona, que fueron interceptados, según el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).

Corea del Sur informó de una "explosión" seguida de un incendio en un buque surcoreano en el estrecho.

Pese a los desmentidos iraníes, el Centcom asegura que dos buques mercantes con pabellón estadounidense, escoltados por el ejército, cruzaron "con éxito" el estrecho de Ormuz el lunes. "Marcha muy bien", se felicitó el presidente Donald Trump.

El gigante danés del transporte Maersk anunció que uno de sus barcos, que transportaba vehículos y estaba bloqueado en la zona desde febrero, pudo atravesar el estrecho el lunes "acompañado de medios militares estadounidenses".

Las fuerzas estadounidenses también afirmaron haber destruido seis embarcaciones iraníes "que amenazaban la navegación comercial".

Irán negó cualquier daño en sus buques y acusó a Estados Unidos de haber matado a cinco civiles al atacar dos barcos que partieron de Omán rumbo a la costa iraní.

AFP__20260504__A9RN2PV__v2__MidRes__TopshotIranUsIsraelWarTransportHormuz En esta fotografía, obtenida por la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. AFP

Ataques a Emiratos

Los ataques también ocurren en tierra.

Emiratos Árabes Unidos anunció haber sido objetivo de misiles de crucero "lanzados desde Irán".

En la planta petrolífera de Fuyaira, una de los pocos accesibles en la región sin pasar por el Golfo, un ataque con dron causó tres heridos y provocó un incendio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí denunció "una escalada peligrosa" y dijo que se reserva el derecho a responder.

En Omán, dos personas resultaron heridas en el ataque a un edificio en la ciudad de Bujá, en el estrecho de Ormuz, según un medio estatal.

En este contexto, el barril de Brent, referencia internacional del crudo, se mantiene en niveles muy elevados, en torno a los 113 dólares, aunque por debajo del máximo de 126 dólares alcanzado la semana pasada.

FUENTE: Con información de AFP/EFE/EUROPA PRESS