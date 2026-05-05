Comisión de Miami Dade rechaza su propia ordenanza para aumentar tarifa de basura y aplaza la decisión

MIAMI.– La Comisión del condado de Miami-Dade rechazó este martes la propuesta de aumento en la tarifa de recolección de desechos sólidos residenciales impulsada por la alcaldesa Daniella Levine Cava, en cumplimiento de una ordenanza aprobada en 2024 por el propio órgano legislativo condal.

La moción no prosperó tras un resultado de cinco votos a favor y ocho en contra, frenando un ajuste que habría impactado directamente a más de 350.000 hogares del condado.

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Propuesta de Miami-Dade y pago por hogar

La iniciativa planteaba un incremento del 2% en la tarifa de recolección de basura, en cumplimiento de una ordenanza aprobada en 2024 que obliga a la administración a presentar un ajuste del cargo según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De aprobarse, la tarifa del servicio de recogida de basura habría pasado de 702 a 716 dólares al año por vivienda, es decir, un aumento máximo de 14 dólares anuales, equivalente a poco más de un dólar al mes.

Dependiendo del tipo de servicio, algunos hogares habrían visto incrementos menores, entre 4 y 14 dólares al año .

Este cargo se factura como una evaluación no ad valorem, es decir, se incluye en el recibo de impuestos de la propiedad, pero no depende del valor de la vivienda, sino del servicio prestado.

La administración estimaba que el ajuste generaría 4.6 millones de dólares adicionales, destinados a cubrir costos operativos, inflación y sostener el sistema de recolección.

El trasfondo: costos en aumento y presión por inversiones

Aunque el aumento era considerado “modesto”, la administración había advertido que no cubre completamente el alza de los costos del sistema, que incluyen la recogida, transporte, reciclaje y disposición final de residuos.

Además, el Condado evalúa inversiones mayores, como una nueva planta de procesamiento de desechos, lo que aumentaría la presión financiera en los próximos años.

Oliver GilbertCaptura de pantalla 2024-12-03 a la(s) 11.31.22a.m..png Oliver Gilbert III, comisionado del Distrito 1 de Miami-Dade.

Contradicción en la Comisión

El rechazo dejó al descubierto una contradicción dentro del propio órgano legislativo. El comisionado Oliver Gilbert cuestionó abiertamente el resultado de la votación al recordar que la Comisión había instruido previamente a la administración a presentar el ajuste basado en el IPC.

“Les pedimos que regresaran con ese número… regresaron con el número, y votamos en contra”, señaló el comisionado del Distrito 1, evidenciando la falta de coherencia en la toma de decisiones.

Por su parte, la comisionada Raquel Regalado apuntó a un problema estructural en el proceso presupuestario.

“Este cuerpo ha dado una serie de directrices que ahora necesitamos revisar para poder construir un presupuesto que tenga los votos”.

Ambos coincidieron en que el rechazo no necesariamente responde al contenido de la propuesta, sino a la falta de consenso previo sobre las reglas que rigen los ajustes automáticos.

Raquel Regalado DSCN6547 Comisionada Raquel Regalado en el taller presupuestario. CESAR MENENDEZ DLA

Dificultades para tomar decisiones

El debate también reflejó una dinámica recurrente en la Comisión que es la dificultad a la hora de tomar decisiones incluso, como el presente caso, de políticas previamente aprobadas.

El resultado deja en evidencia de dos posturas. La primera es de quienes defienden ajustes automáticos graduales para evitar aumentos bruscos en el futuro y la segunda, de quienes prefieren revisar o suspender esas fórmulas antes de aprobar nuevos cargos a los contribuyentes.

¿Qué pasa ahora?

Tras el rechazo en primera lectura, la tarifa permanece sin cambios, pero el tema no está cerrado.

Según explicó la abogada del Condado durante la sesión, existen varias opciones. Presentar una nueva moción sobre el mismo tema, introducir una propuesta diferente o revisar las directrices actuales antes de avanzar.

El plazo clave es el 25 de septiembre, que sería la fecha límite para aprobar cualquier ajuste para ser incluido en la factura de impuestos de 2027.

El presidente de la Comisión, Anthony Rodriguez, destacó que aún hay margen de maniobra. “Agradezco que esto se haya presentado con tiempo suficiente para traer otra opción y cumplir con los plazos”.

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