Gloria Estefan confirma participación en desfile de Macy's

La cantante de 65 años se unió a su hija Emily, de 27 años, y su nieto Sascha, de 10 años e hijo de Nayib Estefan, en la realización del álbum Estefan Family Christmas, el cual fue lanzado el pasado 4 de octubre.

"¡El gato de navidad está fuera de la bolsa de Santa! Los Estefan estarán en el desfile de Macy's. ¡Te veo pronto!", reza la publicación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gloria Estefan (@gloriaestefan)

La familia Estefan estará presente en la carroza Deck the Halls by Balsam Hill durante el desfile.

Macy’s también confirmó que Betty Who, Cam, Fitz and the Tantrums, Jordin Sparks, Joss Stone, Kirk Franklin, Paula Abdul, Trombone Shorty & Orleans Avenue y Ziggy Marley, serán el resto de artistas que engalanarán la cita que marca una de las fechas más importantes en el calendario estadounidense.

La 96va edición del desfile será el 24 de noviembre y podrá verse por NBC.