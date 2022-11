Gloria Trevi finaliza gira en Miami

"A solo días de culminar su exitosa gira Isla Divina World Tour, Gloria Trevi celebró tres exitosos conciertos sold out (agotados) este fin de semana. Su gira no solo ha llegado a más de 40 ciudades, si no que ha deleitado a más de 100 mil fanáticos en suelo norteamericano", destacó la producción, a través de un comunicado.

Y para celebrar la exitosa jornada por los Estados Unidos, la intérprete mexicana estrenó el video de uno de sus temas favoritos del álbum Isla Divina: Perfume. Esta canción, que se caracteriza por ser divertida, transporta al público a los inicios de Trevi.

"Perfume es una canción divertida para pasarla bien y transmitir el mensaje de que nunca es tarde para aventurarse a vivir una historia de amor. Un perfume representa la química entre las personas, un perfume con el que haces match", expresó Gloria Trevi, quien escribió el tema junto a Marcela de la Garza.

Para esta producción, la mexicana fue la mente creativa detrás del concepto de los visuales que reflejan la vibra divertida de la canción. Mucho color, imágenes con dibujos animados, fotos de Gloria Trevi y más se proyectan en el audiovisual, que transporta a los espectadores al universo de la intérprete de éxitos como Todos me miran y Esa hembra es mala.