martes 7  de  julio 2026
MÚSICA

Gobierno de Chile condiciona realización del concierto de BTS

El Instituto Nacional del Deporte anunció la semana pasada la suspensión de los tres conciertos programados de la banda de k-pop por criterios técnicos

La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl.

La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl.

EFE

SANTIAGO DE CHILE.- Los conciertos de la banda surcoreana BTS en el Estadio Nacional de Chile aún puede realizarse si la productora presenta un plan de mitigación para proteger el pasto del recinto, indicó este martes el Gobierno chileno.

"Si la productora nos presenta nuevos antecedentes que sean compatibles con la mantención del pasto, nosotros le vamos a ceder el coliseo del Estadio Nacional", dijo a la prensa la ministra del Deporte, Natalia Duco, en La Moneda (sede de Gobierno).

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El Instituto Nacional del Deporte anunció la semana pasada la suspensión de los tres conciertos programados para el 14, 16 y 17 de octubre de la banda de k-pop y explicó que la decisión "responde exclusivamente a criterios técnicos".

La institución indicó que la instalación de un escenario de 360 grados dañaría la cancha del estadio santiaguino y pondría en riesgo distintos eventos previamente ya programados, como un partido de la selección nacional de fútbol o la Teletón 2026.

Duco reconoció que "empatiza" con el enfado de los seguidores de BTS, pero dijo que estos deben pedir explicaciones a la productora, ya que puso a la venta las entradas antes de la confirmación oficial del recinto.

La banda

Conocidos popularmente como ARMY, los seguidores de BTS se manifestaron el domingo en Santiago y en otras ciudades del país para protestar por la suspensión de los conciertos.

La ministra indicó que el Gobierno le dio "otra oportunidad a la productora" para que presente nuevamente los documentos y que están "a la espera de que eso ocurra".

BTS, considerado el grupo surcoreano más exitoso de la historia y que no visita Chile desde hace más de una década, tiene un 'ejército' de seguidores por todo el mundo.

Fue el primer grupo en la historia en dar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el primero, desde los británicos The Beatles, en colocar cuatro álbumes número uno en Estados Unidos en dos años.

FUENTE: EFE

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