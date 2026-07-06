lunes 6  de  julio 2026
ARMAMENTO

EEUU muestra "preocupación" por la acumulación de armas nucleares" de China tras ensayo balístico

Washington instó al país asiático a establecer mecanismos de notificación para este tipo de lanzamientos, también criticados por Japón y Australia

Misiles chinos fueron exhibidos. (Captura de videos)

Misiles chinos fueron exhibidos. (Captura de videos)

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. El gobierno de Estados Unidos manifestó este lunes, 6 de junio, su “gran preocupación” ante la “rápida y opaca acumulación de armas nucleares” de China, por lo que instó a Pekín a notificar los lanzamientos de misiles balísticos de alcance intercontinental tras el ensayo del Ejército chino con un misil estratégico lanzado desde un submarino en aguas del Pacífico, una maniobra militar que también ha levantado las críticas de vecinos como Japón o Australia.

“La rápida y opaca acumulación de armas nucleares por parte de Pekín es motivo de gran preocupación para la región y para el mundo”, reza la nota de prensa del Departamento de Estado norteamericano, firmada por el portavoz Thomas Pigott, que defendió en la misma que “Estados Unidos se esfuerza más que nunca por evitar la proliferación nuclear”, mientras que “China está haciendo lo contrario”.

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De este modo, dado el seguimiento al lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental desarmado, Washington instó a Pekín a que “se comprometa a establecer un mecanismo de notificación regularizado” para este tipo de lanzamientos, así como de misiones espaciales, “en consonancia con los compromisos asumidos por el resto de miembros del P5”, los cinco Estados con armas nucleares que firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), grupo que completan Francia, Rusia y Reino Unido.

Estados Unidos quiere incidir en que China “participe en debates significativos sobre el control de armamento”, al tiempo que subrayó que “se mantiene firme en sus compromisos de defensa con sus aliados y socios”.

Lo ha hecho horas después de las quejas emitidas al respecto por autoridades de países vecinos del país asiático. Ha sido el caso de la oficina de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, que, al mostrar su “profunda preocupación”, solicitó “enérgicamente que China reconsiderara dicho lanzamiento para garantizar que el entrenamiento con misiles balísticos no amenace la seguridad de Japón”.

También Australia criticó el ensayo, alegó que amenaza con “desestabilizar la región” y que, pese a que Pekín informó de los movimientos, según la ministra de Exteriores, Penny Wong, la iniciativa carece de “la transparencia y la tranquilidad” que esperan los países vecinos del Pacífico.

FUENTE: Con información de Europa Press

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