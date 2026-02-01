domingo 1  de  febrero 2026
Grammy Awards 2026: dónde y a qué hora sintonizar la máxima gala musical

En DIARIO LAS AMÉRICAS compartimos los detalles que necesitas tener en cuenta para disfrutar de la máxima gala de la música

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por LA MuDANZA durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por "LA MuDANZA" durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La edición n.º 68 de los Premios Grammy se celebra este domingo 1 de febrero de 2026, consolidándose como la noche más importante de la industria discográfica. La ceremonia regresa al Crypto.com Arena en Los Ángeles con una mezcla de nostalgia y récords por batir.

Horarios

La gala principal tiene una duración estimada de tres horas y media, y será transmitida globalmente en simultáneo durante los siguientes horarios:

  • Estados Unidos: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT.

  • México: 7:00 p.m. (Hora del Centro).

  • Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 p.m.

  • Venezuela: 9:00 p.m.

  • Argentina, Chile, Uruguay: 10:00 p.m.

  • España: 2:00 a.m. (del lunes 2 de febrero).

La Ceremonia Premiere, donde se entregan la mayoría de las categorías técnicas y de nicho, comienza a las 12:30 p.m. PT / 3:30 p.m. ET y se puede ver gratis en el canal oficial de YouTube de la Academia.

Dónde ver la transmisión en vivo

En Estados Unidos, la cadena CBS mantiene los derechos exclusivos de televisión, mientras que los suscriptores de Paramount+ con el plan premium pueden seguir la señal en directo.

Para toda América Latina, el canal TNT realizará la transmisión doblada al español y en su idioma original, mientras que la plataforma HBO Max ofrecerá el streaming oficial con acceso especial a la cobertura completa de la alfombra roja.

A nivel global, el sitio oficial de la Academia y sus redes sociales permitirán seguir la Ceremonia Premiere y la alfombra roja previa al evento principal.

La gala

Esta entrega n.º 68 destaca por el liderazgo de Kendrick Lamar en las nominaciones, quien llega como el gran favorito de la noche seguido de cerca por figuras globales como Lady Gaga y Bad Bunny.

Un punto clave de la ceremonia es la despedida de Trevor Noah, quien oficia como anfitrión por sexta y última ocasión consecutiva. Entre las actuaciones más esperadas, resalta el debut de Rosé como solista en este escenario y un potente tributo a la carrera de Ozzy Osbourne.

Además, el segmento In Memoriam promete ser uno de los momentos más emotivos de la velada con participaciones especiales de leyendas de la música como Lauryn Hill y Reba McEntire.

