Cinco claves de los Grammy Awards 2026

La 68ª edición los principales premios de la música podría tener una jornada histórica para algunas de las estrellas que se darán cita este domingo

El rapero Kendrick Lamar posa con los Grammy que recibió en la edición 67 de los premios.

El rapero Kendrick Lamar posa con los Grammy que recibió en la edición 67 de los premios.

AFP

LOS ÁNGELES.- Además de celebrar mucha música, los Premios Grammy podrían convertirse en históricos para algunas de las estrellas que se darán cita en la 68ª edición que tiene lugar este domingo en Los Ángeles. A continuación una guía con las claves para la gala organizada por la Academia de la Grabación:

Primer álbum del año

Una de las categorías más importantes de la noche, el Grammy del álbum del año, tiene potencial de ser histórico de varias maneras.

Por un lado, ninguno de los ocho nominados ha conquistado este gramófono, a pesar de que la lista cuenta con artistas consagrados como Justin Bieber, Lady Gaga o Kendrick Lamar.

Pero de paso, favoritos como Lamar o Bad Bunny podrían hacer historia por cuenta propia.

Si GNX triunfa, Lamar se convertirá en el primer rapero en conquistar la categoría en solitario. Si el DeBÍ TiRAR MáS FOToS del conejo malo se impone, se tratará del primer álbum totalmente en español en llevarse el premio.

Canciones multilingües del año

Tres de las ocho nominadas a mejor canción del año desafían la preponderancia del inglés en las principales categorías de los Grammys.

Las contagiosas Golden, del fenómeno de Netflix Las guerreras k-pop, y APT, de ROSÉ & Bruno Mars, han tomado al mundo por asalto con sus letras en coreano e inglés, y un Grammy catapultaría a cualquiera de las dos como la primera canción bilingüe en ganar la estatuilla.

Bad Bunny podría también coronarse como el primer artista en ganar un Grammy con una canción en español gracias a su caribeño DTMF.

Sexta ocasión

El comediante sudafricano Trevor Noah regresará por sexta vez consecutiva como anfitrión de la transmisión, que debe marcar su despedida, informaron los organizadores.

Noah se estrenó en la fiesta de la música en 2021 en medio de la pandemia del COVID, cuyas restricciones le dieron un aire sobrio a la que usualmente es una gala animada y festiva.

El comediante, que el año pasado lideró una gala marcada por los trágicos incendios de Los Ángeles, ha aderezado sus monólogos con sátiras políticas, equilibrando sus chistes con frivolidades del entretenimiento y comentarios sociales.

"Su impacto en el programa ha sido realmente espectacular, y estamos deseosos de hacerlo juntos una última vez", dijo el productor de los Grammys, Ben Winston, a The Hollywood Reporter.

Bieber a escena

Entre las estrellas que animarán la noche en el teatro Crypto.com está confirmada la participación de Justin Bieber.

Bieber compite por cuatro Grammys este domingo, incluyendo el de álbum del año gracias a Swag, su primer disco de estudio en cuatro años, que lanzó sorpresivamente en julio.

La súperestrella de 31 años padece el síndrome de Ramsay Hunt, una rara condición neurológica que parcialmente paraliza su rostro, lo que la obligó a cancelar la última parte de su gira el año pasado.

Bieber, quien saltó a la fama aún adolescente en 2009, encabezará una de las noches del festival californiano de Coachella en abril.

Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Clipse también actuarán el domingo, dijeron los organizadores.

Nuevas categorías

La Academia de la Grabación entrega decenas de premios cada año. Para esta edición agregaron dos nuevas categorías a la plantilla y eliminaron una, para un total de 95.

Una estatuilla premiará el mejor álbum tradicional de country en respuesta al sentimiento de que el pop-country más moderno estaba imponiéndose sobre artistas con un sonido más puro.

Así la categoría de mejor álbum country ahora pasa a llamarse mejor álbum country contemporáneo.

La otra novedad es la de mejor portada de un álbum

"Estas adiciones refuerzan el compromiso de la Academia de la Grabación de reconocer un espectro más amplio del arte y honrar las variadas formas en que se crea y experimenta la música", dijo la Academia.

El último cambio fue la consolidación de las categorías para un mejor paquete de grabación y un mejor paquete en caja o edición especial limitada en una única, llamada mejor paquete de grabación.

FUENTE: AFP

