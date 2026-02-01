lunes 2  de  febrero 2026
VENEZUELA

Ovación a casa llena en Cartagena: María Corina Machado asegura que "asistimos al final de la tiranía"

“El aparato represivo del régimen es brutal… y es lo único que les queda”, afirmó la líder democrática, que se encuentra en Estados Unidos tras haberse reunido con el presidente Donald Trump

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump

Eliezer Ruiz / Equipo de María Corina Machado
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.— La líder democrática venezolana María Corina Machado protagonizó este viernes uno de los momentos más aplaudidos del Hay Festival de Cartagena de Indias, luego de una aparición digital que desató una larga ovación del público, pese al boicot anunciado días antes por tres escritores invitados.

Su intervención, descrita por El Mundo de España como una “ovación a casa llena”, confirmó el respaldo regional a la Premio Nobel de la Paz 2025, actualmente fuera de Venezuela.

Lee además
María Corina Machado en charla con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. 
ENCUENTRO

Avanza la transición en Venezuela, secretario de EEUU se reúne con María Corina Machado en Washington
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
CONGRESO

Marco Rubio: María Corina Machado "puede formar parte" de la transición en Venezuela

El clima del evento se transformó minutos después de que Delcy Rodríguez anunciara una inminente ley de amnistía y el cierre del Helicoide, el centro de torturas más grande de América Latina, tras la presión de Washington.

“Asistimos al final de la tiranía”

Para Machado, estos hechos marcan un punto de quiebre en la historia reciente del país. “Cuando desaparecen la represión y sitios infames como el Helicoide sin duda asistimos al final de la tiranía”, declaró ante una audiencia que volvió a estallar en aplausos.

La conversación fue moderada por Michael Stott, editor para las Américas del Financial Times, quien guió un intercambio que giró en torno a la represión, la transición democrática y la presión internacional. Machado, que se encuentra en Estados Unidos tras haberse reunido con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y legisladores de ambos partidos, insistió en que los cambios recientes no responden a un gesto voluntario del régimen.

El aparato represivo del régimen es brutal… y es lo único que les queda. No es algo voluntario que ha hecho el régimen, responde a la presión del gobierno de EEUU. Ojalá que los presos estén pronto con sus familias”, afirmó.

El 30 de enero quedó marcado como una fecha clave para la oposición democrática venezolana, en un momento en el que los avances conviven con interrogantes sobre el futuro inmediato.

“El momento va a llegar”

Aunque algunos pilares del andamiaje autoritario construido durante 27 años siguen en pie, Machado subrayó que el país se acerca a un punto de inflexión: “El momento va a llegar para que el pueblo de Venezuela se exprese y haga valer el mandato popular del 28-J de 2024”.

La urgencia de un proceso de transición real dominó también las preguntas del público. Para Machado, cada día cuenta: “Cada día que pasa significa vidas perdidas. Son cientos de presos políticos que pasan una noche más en soledad”.

La hoja de ruta promovida por Washington —estabilidad, recuperación y transición— sigue siendo el marco de referencia, pero la líder democrática reconoció que persisten dudas sobre los tiempos y pasos concretos a seguir. “(El cronograma) al menos para mí no está totalmente claro en este momento. Pero sí creo que los hechos se están acelerando”, afirmó al cierre de su intervención.

FUENTE: Con información de El Mundo

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado pide una "transición real" en Venezuela tras reunión con Marco Rubio

Rubio presenta una defensa "muy firme" sobre la política de EEUU en Venezuela

Jefa encargada del régimen chavista anuncia ley de amnistía para los presos políticos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump. 
MÁXIMA PRESIÓN

Trump confirma diálogo de alto nivel con La Habana y cubanos esperan un cambio pronto

El dictador de Venezuela Nicolás Maduro junto al gobernador chavista Rafael Lacava, quien fue acusado de lavado de dinero en Andorra (foto archivo).
CORRUPCIÓN

Resurge escándalo en Venezuela por blanqueo de más de mil millones de dólares por gobernador chavista

Miami, soplo de buen frío.
FLORIDA

Mantenga el abrigo a mano, más frío en Miami

La candidata presidencial de Costa Rica y cirtual ganadora del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, saluda a sus partidarios después de los resultados de las elecciones presidenciales en el Hotel Aurola, en San José, el 1 de febrero de 2026.
DEMOCRACIA

Laura Fernández gana las elecciones presidenciales en Costa Rica en primera ronda

Alejandro Castro Espín, militar de Cuba e hijo del general y exgobernante Raúl Castro.
GESTIONES

La Habana buscaría salida negociada con EEUU, según informe

Te puede interesar

La candidata presidencial de Costa Rica y cirtual ganadora del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, saluda a sus partidarios después de los resultados de las elecciones presidenciales en el Hotel Aurola, en San José, el 1 de febrero de 2026.
DEMOCRACIA

Laura Fernández gana las elecciones presidenciales en Costa Rica en primera ronda
El presidente Donald Trump. 
MÁXIMA PRESIÓN

Trump confirma diálogo de alto nivel con La Habana y cubanos esperan un cambio pronto

Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.
PREMIOS

Ganadores en las categorías principales de los Grammy Awards 2026

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump
VENEZUELA

Ovación a casa llena en Cartagena: María Corina Machado asegura que "asistimos al final de la tiranía"

Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. video
CUBA

Régimen hace acto de repudio a jefe de misión estadounidense Mike Hammer