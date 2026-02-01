Ovación a casa llena en Cartagena: María Corina Machado asegura que "asistimos al final de la tiranía"

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump

BOGOTÁ.— La líder democrática venezolana María Corina Machado protagonizó este viernes uno de los momentos más aplaudidos del Hay Festival de Cartagena de Indias , luego de una aparición digital que desató una larga ovación del público, pese al boicot anunciado días antes por tres escritores invitados.

Su intervención, descrita por El Mundo de España como una “ovación a casa llena” , confirmó el respaldo regional a la Premio Nobel de la Paz 2025, actualmente fuera de Venezuela .

El clima del evento se transformó minutos después de que Delcy Rodríguez anunciara una inminente ley de amnistía y el cierre del Helicoide, el centro de torturas más grande de América Latina, tras la presión de Washington.

“Asistimos al final de la tiranía”

Para Machado, estos hechos marcan un punto de quiebre en la historia reciente del país. “Cuando desaparecen la represión y sitios infames como el Helicoide sin duda asistimos al final de la tiranía”, declaró ante una audiencia que volvió a estallar en aplausos.

La conversación fue moderada por Michael Stott, editor para las Américas del Financial Times, quien guió un intercambio que giró en torno a la represión, la transición democrática y la presión internacional. Machado, que se encuentra en Estados Unidos tras haberse reunido con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y legisladores de ambos partidos, insistió en que los cambios recientes no responden a un gesto voluntario del régimen.

“El aparato represivo del régimen es brutal… y es lo único que les queda. No es algo voluntario que ha hecho el régimen, responde a la presión del gobierno de EEUU. Ojalá que los presos estén pronto con sus familias”, afirmó.

El 30 de enero quedó marcado como una fecha clave para la oposición democrática venezolana, en un momento en el que los avances conviven con interrogantes sobre el futuro inmediato.

“El momento va a llegar”

Aunque algunos pilares del andamiaje autoritario construido durante 27 años siguen en pie, Machado subrayó que el país se acerca a un punto de inflexión: “El momento va a llegar para que el pueblo de Venezuela se exprese y haga valer el mandato popular del 28-J de 2024”.

La urgencia de un proceso de transición real dominó también las preguntas del público. Para Machado, cada día cuenta: “Cada día que pasa significa vidas perdidas. Son cientos de presos políticos que pasan una noche más en soledad”.

La hoja de ruta promovida por Washington —estabilidad, recuperación y transición— sigue siendo el marco de referencia, pero la líder democrática reconoció que persisten dudas sobre los tiempos y pasos concretos a seguir. “(El cronograma) al menos para mí no está totalmente claro en este momento. Pero sí creo que los hechos se están acelerando”, afirmó al cierre de su intervención.

FUENTE: Con información de El Mundo