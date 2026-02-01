Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga grandes favoritos de los Grammy 2026

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por "LA MuDANZA" durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

LOS ÁNGELES.- La crema y nata de la industria musical desembarca este domingo en Los Ángeles para celebrar la 68ª edición de los Premios Grammys, en los que las superestrellas Kendrick Lamar , Lady Gaga y Bad Bunny buscan hacer historia.

Lamar, que el año pasado dominó la premiación al conseguir cinco gramófonos, regresa con nueve nominaciones y la esperanza de llevarse por primera vez el codiciado trofeo al álbum del año.

Algo que también representaría un hito para el puertorriqueño Bad Bunny y la camaleónica Lady Gaga, al frente de la lista de favoritos.

Con su exitoso álbum GNX y su sencillo Luther, que cuenta con la participación de SZA, Lamar, de 38 años, entró en las tres categorías más importantes de la gala: grabación, canción y álbum del año.

Es esta última la que falta en la estantería del rapero ganador del Pulitzer, quien hasta ahora posee 22 estatuillas.

En 2025, Lamar fue honrado por la Academia de la Grabación por su viral Not like us, la canción del año. Pero esta vez la competencia es dura.

La racha de Bad Bunny

Y es que la buena racha de Benito Antonio Martínez Ocasio, el conejo malo responsable de la globalización del reguetón, parece imparable.

Bad Bunny logró que Un verano sin ti (2022) fuese el primer trabajo enteramente en español nominado a álbum del año por la Academia de la Grabación, y ahora llega firme en las tres grandes categorías de la noche con su muy aplaudido DeBÍ TiRAR MáS FOToS, del cual se desprende su nostálgico sencillo DtMF.

"Fue un álbum muy emocionante", dijo a AFP la musicóloga Lauron Kehrer.

"Abordó mucho a nivel temático y musical", destacó, al elogiar "la forma en que habla de la descolonización (...) la forma en que se adentra en músicas puertorriqueñas más tradicionales y las lleva al público general".

Bad Bunny está en medio de una gira internacional, que comenzó el año pasado después de una multitudinaria residencia en su isla natal.

El intérprete de Tití me preguntó está además en cuenta regresiva para su esperado espectáculo del medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero en California, que enardece las pasiones de un Estados Unidos dividido en materia de política migratoria.

Kehrer no cree que las tensiones políticas afecten la votación de la Academia, pero destaca que una victoria de Bad Bunny puede leerse como "una señal de que estamos lidiando con la creciente influencia de las culturas latinas en Estados Unidos".

Cerca se ubica Lady Gaga, que con su Mayhem hizo un regreso triunfal a la escena y de paso se anotó siete nominaciones para unos Grammys que, con 45 nominaciones y 14 triunfos, no le son ajenos.

Aunque su pegajoso Abracadabra es otro fuerte aspirante para coronarse como canción del año, la pelea parece reñida en una categoría en la que figuran también el veraniego Manchild, de Sabrina Carpenter; y Golden, de la exitosa película animada de Netflix Las guerreras K-pop, y la gran favorita según los expertos.

"Reaccionarios"

Con el reguetón, el hip-hop y el K-pop desafiando al pop en las categorías generales, Kehrer apunta que las nominaciones reflejan los cambios en la composición demográfica del cuerpo votante de la Academia de la Grabación.

Más de 3.800 nuevos miembros han sido admitidos. La mitad no supera los 39 años y 58% son personas de color, de acuerdo con el órgano.

Pero las nominaciones también registran los cambios en la manera de escuchar música con el avance de las plataformas de streaming. La musicóloga sostuvo que los Grammys suelen ser "más bien conservadores".

"Que los artistas ganen esos premios es más un indicio del clima que hay, en lugar de un intento por cambiarlo", comentó.

En ese sentido, Kehrer ve también un regreso y expansión del R&B, cuyos exponentes Olivia Dean y Leon Thomas se proyectan como candidatos a mejor artista revelación.

FUENTE: AFP