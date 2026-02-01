Régimen hace acto de repudio a jefe de misión estadounidense Mike Hammer

MIAMI.- El jefe de misión de EEUU en Cuba, Mike Hammer, fue recibido en Camagüey este sábado con un acto de repudio por una turba que lo insultó y que habría sido organizada por el régimen de La Habana, según reportes.
El diplomático estadounidense fue víctima de un segundo acto de repudio alentado por el régimen durante su visita a Camagüey, según reportes de activistas
MIAMI.- El jefe de misión de EEUU en Cuba, Mike Hammer, fue recibido en Camagüey este sábado con un acto de repudio por una turba que lo insultó y que habría sido organizada por el régimen de La Habana, según reportes.
El recibimiento hostil ocurrió en el Hotel Santa María, ubicado en la Plaza del Gallo de Camagüey, un lugar de especial significación y vinculado a la Oficina del Historiador de la Ciudad y fue grabado por habitantes de la ciudad que presenciaron el hecho.
Hammer fue centro de improperios de todo tipo. Las imágenes fueron compartidas por el periodista Mario J. Pentón y activistas Irma Lidia Broek y José Raúl Gallego.
El hecho ocurre mientras el régimen cubano busca negociar con EEUU el desbloqueo de fondos en México para comprar petróleo, ante la orden del presidente Donald Trump de imponer sanciones a países que pretendan suministrar el crudo al país que atraviesa uno de sus peores apagones.
Ante esto, el jefe de la misión estadounidense confirmó que hubo “algunos que han chillado insultos, pero creo que pertenecen a cierto partido”, según su mensaje difundido por la cuenta de la Embajada en Cuba. “Sé que ellos no representan al pueblo cubano, a los cubanos de a pie”, expresó.
Según el reporte, la turba movilizada por autoridades locales esperaba al diplomático que llegaba de Ciego de Ávila, en medio del apagón general que mantenía el centro histórico completamente a oscuras.
Los seguidores del régimen lanzaron ofensas como "títere de Donald Trump", "imperialista que vienes a ver los apagones que nos están metiendo", "asesino", "fuera de Camagüey" y "abajo el bloqueo".
Es la segunda vez que Hammer es víctima de hostilidad.
Se recordó que un día antes un grupo de personas en Trinidad insultó al diplomático estadounidense a la salida de la Iglesia San Francisco de Paula, tras su encuentro con el sacerdote y activista José Conrado Rodríguez.
Pese a estos actos de repudio, Hammer aseguró que continuará haciendo recorridos por la isla para “conocer a más cubanos de a pie y conversar con ellos sobre sus aspiraciones y deseos para una mejor Cuba”, según la información.
