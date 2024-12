Greeicy cierra el 2024 como invitada especial en Times Square

Este año, la también actriz no solo lanzó temas memorables sino que también conquistó escenarios globales con su Greeicy-Yeliana World Tour; a ellos se suman colaboraciones con exponentes de la industria.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Greeicy (@greeicy)

"El año comenzó con fuerza gracias al impacto de su sencillo A veces a besos, producido por Ovy on the Drums y escrito por Keityn. Este tema alcanzó el top 15 del Latin Pop Airplay US Chart y permaneció en las listas por más de 17 semanas, cautivando a la audiencia con su mezcla de reguetón y pasión melódica. La versión remix, junto al artista urbano Kapo, revitalizó la canción con una fusión de estilos que destacó su versatilidad y creatividad artística", destacó el equipo de la artista.

"En septiembre, Greeicy sorprendió al público con ¿Qué te pasó?, una colaboración con Jay Wheeler. Esta canción, nacida de una conexión artística genuina entre ambos, logró posicionarse rápidamente en las plataformas digitales, destacando la capacidad de la colombiana para explorar nuevas dimensiones musicales sin perder su esencia", agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Greeicy (@greeicy)

Este mes, su sencillo Efímero mostró el lado más introspectivo de la artista. Inspirada en una pérdida personal, Greeicy llevó al público a un viaje emocional profundo, reafirmando su habilidad para convertir experiencias humanas en obras musicales que trascienden lo cotidiano.

Por estos y otros logros más, la intérprete de 32 años se prepara para despedir el 2024 lleno de buenas noticias.