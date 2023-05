Grupo admite que recopiló información ilegal sobre Harry

Según los documentos, el grupo apuntó que garantiza la compensación, pero no indicó qué forma podría tomar.

“MGN se disculpa sin reservas por todos estos casos de UIG y asegura a los demandantes que esa conducta no se volverá a repetir", indicó el documento judicial.

Por otra parte, los abogados de Harry pidieron el 17 de marzo a un juez que dicte que un periódico sensacionalista calumnió al miembro de la realeza británica con un artículo sobre su búsqueda de protección policial cuando él y su familia visitan el Reino Unido.

Harry demandó a la editorial Associated Newspapers Ltd., del diario Mail on Sunday, por un artículo que alega que trató de silenciar otro pleito legal ante la negativa del gobierno británico para permitirle pagar por seguridad policial.

Durante una audiencia en la Corte Superior de Londres, el abogado principal de Harry le pidió al juez Matthew Nickin que anulara la defensa de la editorial o que emitiera un juicio sumario, lo que sería un fallo a favor del príncipe sin ir a juicio.

El abogado Justin Rushbrooke dijo que los hechos no respaldaban el argumento de la defensa sobre que el artículo expresó una opinión honesta. Señaló que el artículo era fundamentalmente inexacto.

FUENTE: AP