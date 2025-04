Guaynaa habla sobre caída de Lele Pons y cómo le afectó emocionalmente

"Para empezar, se supone que ella no estuviera ni en ese lugar. El plan era que ella estuviera con DJ Khaled afuera de la caja para que no le cayera la pintura. Pero bueno, tanta emoción y tanto deseo por saber el sexo del bebé que se nos pasó, ¿verdad?", comentó.

Guaynaa resaltó que pese al susto, Lele se encontraba bien, al igual que su pequeña. Sin embargo, señaló que los ataques en redes sociales afectaron emocionalmente a la familia, sobre todo a la influencer.

"A ella sí le afectó un poco el issue de la ola de hate y a mí también, y a toda la familia, porque es que realmente la gente cuando despotrica en odio, despotrica fuerte".

En este sentido, el puertorriqueño destaca que el apoyo de familiares y amigos ha sido clave para superar el episodio. "Le recuerdan que el amor es lo que somos nosotros como seres humanos”.

“Aquí estamos, para seguir echando para delante. Al final del día, todos los que comentan hate, dejan ese comentario, dejan ese odio y siguen caminando con su vida normal, así que lo más razonable que puede hacer uno es continuar con su vida normal", destacó.

¿Cómo está Lele Pons?

La influencer venezolana concedió una entrevista al periodista Javier Ceriani en su canal de Youtube, donde compartió detalles sobre su estado de salud, luego de que sufriera una doble caída la noche en la que celebró la revelación de sexo de su bebé.

"Físicamente estoy muy bien, todo tranquilo, todo perfecto. Estaban ahí (esa noche) dos personas que me cuidan cuando yo voy al hospital, todo estaba súper bien, todo perfecto, es más emocionalmente que no he estado bien, por muchas razones", dijo la esposa del intérprete Guaynaa.

No obstante, la youtuber y cantante de 28 años confirmó que sí acudió al hospital al día siguiente de la celebración para un chequeo preventivo, luego de manifestar ansiedad por el debate que se generó en redes sociales tras la caída.

"Las cosas que me decían eran muy fuertes y muchas veces te crees todo, todo lo que te dicen, porque estás con las hormonas por todos lados y fue muy fuerte, es como que estoy triste, pero a la vez no puedo, porque lo va a sentir (la bebé)", señaló.