Alianza de Ecuador y EEUU contra el narco: una "guerra" por la seguridad

El presidente Daniel Noboa anunció, el 3 de marzo de 2026, operaciones militares conjuntas con EEUU: "Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal"

QUITO. - El Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador lanzó el 15 de marzo una operación conjunta con Estados Unidos contra el narcotráfico. Esta fase de la ofensiva se extenderá durante dos semanas.

La operación se enmarca dentro la alianza internacional contra el crimen organizado anunciada por el presidente de EEUU, Donald Trump, durante una cumbre con 17 países que se realizó en Miami a principios de marzo.

OPERATIVO Más de 250 detenidos en Ecuador durante el toque de queda vigente en cuatro provincias

"Esta histórica coalición de naciones trabajará conjuntamente para impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y carteles criminales y narcoterroristas, y a la inmigración ilegal y masiva", sostuvo el Departamento de Estado.

El Gobierno del presidente Noboa informó que, durante el operativo, regirá un toque de queda en cuatro provincias del territorio ecuatoriano: se trata de las provincias costeras de Guayas, El Oro, Santo Domingo y Los Ríos, consideradas las principales rutas del narcotráfico en el país.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, enfatizó: "Estamos en una guerra (...) No se arriesguen, no salgan, quédense en casa, dejen que la fuerza pública con los aliados haga el trabajo que tiene que hacer".

El gobierno ecuatoriano informó el despliegue de unos 75,000 soldados y policía en diferentes regiones del país y con el respaldo de vehículos blindados y helicópteros.

La organización Crisis Group señala que “Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de Suramérica al más violento en menos de una década, al haberse transformado en un centro del tráfico de drogas hacia Europa”.

Cerca 70% de las drogas producidas en Colombia y Perú transitan por el territorio ecuatoriano rumbo a otros mercados.

Hasta ahora, no se ha informado el alcance de la cooperación militar de Estados Unidos en la operación en el Ecuador.

Previo a la nueva ofensiva, el 3 de marzo, el presidente Noboa anunció operaciones militares conjuntas con EEUU: "Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal".

El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, dijo entonces: "Elogiamos a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas ecuatorianas por su inquebrantable compromiso con esta lucha, demostrando coraje y determinación a través de acciones continuas contra los narcoterroristas en su país".

El constitucionalista Paúl Córdova Vinueza, profesor de la Universidad Internacional SEK Ecuador (UISEK), señala a DIARIO LAS AMÉRICAS que la ofensiva contra el narcotráfico está en proceso de evaluación “porque antes no teníamos este tipo de apoyo global y regional y se había hecho un uso sin ningún tipo de evaluación y de resultados medibles de estados de excepción”.

Añade que existe una situación diferente por cuanto Ecuador está inmerso en una estrategia donde interviene otro Estado que tiene fortalezas importantes.

“Tenemos, por ejemplo, la participación de una agencia del FBI en el Estado ecuatoriano, además del intercambio de información, el control en la frontera y al interior del Estado. Tenemos la participación de Estados Unidos y recién empiezan a ejecutarse los apoyos y las cooperaciones de otro Estado y que por lo tanto habrá que revisar, a mediano y largo, si ese tipo de cooperación interestatal va a dar los resultados deseados”, asevera Córdova Vinueza.

El 11 de marzo, Ecuador y EEUU Unidos firmaron un memorando de entendimiento que, según el Ministro del Interior de Noboa, “permitirá potenciar el intercambio investigativo y enfrentar con mayor eficacia a las redes criminales”.

El profesor Córdova Vinueza indica que los grupos de crimen organizado tienen una capacidad muy amplia para poder reestructurarse en otro tipo de grupos y otro tipo de participaciones. “Hasta el momento, el escenario donde se ubicaba el Estado no fue suficiente, no demostró el Estado ecuatoriano tener suficientes capacidades estatales para poder enfrentar a esta amenaza regional y global”, afirma.

Asimismo, el analista sostiene que el fortalecimiento de los grupos de crimen organizado se ha registrado en los últimos 10 años y no es solamente Ecuador el país que enfrenta estas amenazas y peligros.

“El presidente Noboa tiene que ampliar estrategias y mecanismos de cooperación no solamente con Estados Unidos porque vemos que es un gobierno con el que tiene afinidad ideológica, sino con todo tipo de gobiernos, empezando por nuestros propios vecinos”, enfatiza Paúl Córdova Vinueza.

Tránsito de droga

El comandante Jesús Romero, exoficial de inteligencia naval de EEUU, refiere a DIARIO LAS AMÉRICAS que el grueso de volumen de droga que sale de Colombia es por el Pacífico y sale por Ecuador porque el país tiene la moneda norteamericana.

“Ecuador tiene muchísimos años prestándose para llevar a cabo este tipo de operaciones con grupos armados guerrilleros de Colombia”, señala.

Ecuador y Colombia comparten una frontera de unos 600 km.

Romero indica que, contrario a otros momentos, el Gobierno de Daniel Noboa está abocado a una lucha más frontal contra el narcotráfico. En este punto, refiere el caso del expresidente izquierdista Rafael Correa, quien durante su mandato “estaba más dedicado a lo que era la ideología del socialismo del siglo XXI que la seguridad interna de Ecuador”.

El militar retirado señala que sirvió como el jefe de la fuerza de tarea del Comando Sur en Ecuador desde 2014 hasta 2016.

Asevera que, durante la administración de Correa, “se había llevado a cabo la mayor detención de ciudadanos ecuatorianos que estaban prestando servicio a los narcotraficantes. Miles de toneladas de cocaína que estaban dirigidas hacia los Estados Unidos por Colombia pasaban por Ecuador”.

Recuerda que fue también en la gestión de Rafael Correa, cuando los estadounidenses fueron expulsados de la Base Militar de Manta que se oficializó en 2009.

El militar retirado puntualiza que, durante la Administración de Joe Biden, “Estados Unidos había bajado el impulso de las operaciones contra el narcotráfico y especialmente en Ecuador”.

Romero señala que el objetivo del acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos es “rescatar al Ecuador del abismo del narcotráfico”.

En ese sentido, expresa: “Realmente Estados Unidos está tratando de ayudar a Ecuador a mantener la gobernabilidad. Ese es el gran problema que causa el narcotráfico por medio de la violencia y el crimen”.

Agrega que las ciudades costeras de Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Posorja tienen el común denominador que son los puntos necesarios para exportar la droga principalmente hacia Estados Unidos.

“Lo que estaba sucediendo es que estas organizaciones que operan dentro de esas ciudades estaban teniendo más fuerza que la policía. Estaban teniendo más fuerza que el propio Ejército; la Marina, la Fuerza Aérea”, apunta.

Tensión Noboa-Petro

El presidente Gustavo Petro denunció el 16 de marzo que su país estaría siendo “bombardeado” desde Ecuador.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, aseveró el mandatario colombiano.

La denuncia fue negada por el presidente Daniel Noboa. "Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, dijo.

A su vez, Noboa señaló a Petro: “Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes. Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.

El comandante Jesús Romero sostiene que los señalamientos de Petro a Ecuador apuntan también hacia Estados Unidos.

“Petro utiliza el doble discurso, de una manera fue a pedirle disculpas a los Estados Unidos para ver si lo sacaban de la lista de OFAC. También ha venido acusando al gobierno norteamericano de llevar operaciones ilegales y letales contra pescadores”, agrega.

Salida de Cuba

El 4 de marzo, el Gobierno de Ecuador expulsó al embajador de Cuba, Basilio Gutiérrez, y fijó un plazo de 48 horas para abandonar el país junto a toda su misión diplomática.

Posteriormente, el presidente Noboa publicó un video en X en el que se observa a un hombre en la terraza del edificio donde funcionaba la embajada, en lo que sería la quema de documentos. El mandatario tituló el hecho como "Parrillada de papeles”.

Por su parte, la Cancillería de Cuba tildó a la decisión de Ecuador como un "acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones" entre los dos países.

Noboa dijo, el 9 de marzo en una entrevista con Radio Sucre, que el Gobierno detectó una injerencia de Cuba en actividades políticas dentro del Ecuador.

"De lo que hemos visto, había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas, incluso, en algunos casos", aseguró Noboa.

Vinueza considera que “desde la perspectiva del derecho internacional público son es una decisión del presidente Novoa que está plenamente amparada y que está plenamente recogida en instrumentos internacionales. Lo que en este momento no ha sido lo suficientemente claro es cuáles fueron en realidad las motivaciones jurídicas, las razones políticas que llevan a tomar esta decisión”.

Agrega que lo primero es el agotamiento de todos los medios de negociación y resolución de conflictos del derecho internacional público. “Y cuando estos medios no funcionan, ahí sí se pueden adoptar medidas que pueden ser más estrictas”, concluye.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS, AFP, Primicias, Crisis Group