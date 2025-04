Lele Pons confirma que se encuentra bien tras caída en revelación de sexo de su bebé

"Físicamente estoy muy bien, todo tranquilo, todo perfecto. Estaban ahí (esa noche) dos personas que me cuidan cuando yo voy al hospital, todo estaba súper bien, todo perfecto, es más emocionalmente que no he estado bien, por muchas razones", dijo la esposa del intérprete Guaynaa .

Eleonora Pons Maronese, nombre de pila de la influencer, confesó que durante el embarazo a experimentado mucho estrés y que emocionalmente ha estado más vulnerable.

"Es mucho más difícil calmarse cuando estás embarazada, algo que estoy aprendiendo. (Pero) sí fui a chequearme por el estrés", confesó.

"Tengo que ir a chequearme porque tengo que calmarme, tengo que ir a un lugar a calmarme, a que me ayuden, fui ayer a calmarme, tenía que tomar mucha agua porque estaba muy nerviosa", comentó.

Acusaciones

La youtuber y cantante de 28 años confirmó que sí acudió al hospital al día siguiente de la celebración para un chequeo preventivo, luego de manifestar ansiedad por el debate que se generó en redes sociales tras la caída.

"Las cosas que me decían eran muy fuertes y muchas veces te crees todo, todo lo que te dicen, porque estás con las hormonas por todos lados y fue muy fuerte, es como que estoy triste, pero a la vez no puedo, porque lo va a sentir (la bebé)", señaló.

"Emocionalmente no estoy bien. Las redes piensan que personas como yo no ven nada, y sí ven y han habido muchas buenas personas que me han mandado mensajes increíbles y no saben qué diferencia hacen esos tipos de mensajes. Es triste que todo estaba bien y esto pasó", confesó.

Lele expuso que recibió mensajes que insinuaban que ella, a propósito, quiso lastimar a su bebé; acusaciones que lamenta porque siempre ha querido ser madre y lo ocurrido fue un accidente.

"Cuando la gente me estaba diciendo que yo intencionalmente quería hacerle daño a mi bebé eso fue como: 'Oh my God, si yo siempre quise ser mamá'".