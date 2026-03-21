sábado 21  de  marzo 2026
MODA

Karla Sofía Gascón desfila en la Madrid Fashion Week de la mano de Pablo Erroz

La actriz española Karla Sofía Gascón protagonizó el desfile del diseñador Pablo Erroz en la Semana de la Moda de Madrid

La actriz española Karla Sofía Gascón.&nbsp;

La actriz española Karla Sofía Gascón. 

EFE
Modelos lucen creaciones de la firma Baro Lucas en la pasarela de Madrid.&nbsp;

Modelos lucen creaciones de la firma Baro Lucas en la pasarela de Madrid. 

EFE

MADRID.- La actriz española Karla Sofía Gascón fue la protagonista del desfile del diseñador Pablo Erroz en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que apostó por "contar con personas más allá de las modelos".

El diseñador marca con sus prendas un discurso y una filosofía de vida que en esta edición vincula al concepto 'The residence', "como si se tratara de una residencia de artistas donde se ponen en común ideas de todo tipo".

Lee además
La actriz española Karla Sofia Gascon asiste a la alfombra roja del Premio Kineo en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 30 de agosto de 2025. 
CELEBRIDADES

Karla Sofía Gascón deja atrás las polémicas con nueva comedia italiana
El Mariachi Reyna de Los Ángeles. 
MÚSICA

El Mariachi Reyna de Los Ángeles entra al Salón de la Fama de California

"Cuando hablamos de mí me gusta hablar de universos, de conectar personas", señaló Erroz hoy a EFE, una razón por la que han desfilado Gascón y la artista plástica Susy Gómez, también española, con las que interrelaciona cultura y moda.

Un desarrollo de marca que le lleva hacia otras disciplinas como el diseño de muebles, una colaboración con una bodega o la más actual de prendas para mascotas con las que han desfilado dálmatas y chiguaguas, y cuyos beneficios en la venta promoverán la adopción responsable.

"Necesito, cada vez más, trabajar con un propósito", afirma Erroz, que asegura que su firma va creciendo gracias a las colaboraciones.

Napas, pieles, vestidos y abrigos que combina con lanas y a los que dan brillos piezas rectangulares de formica laminada que provienen de su colaboración con una marca de azulejos, construyen una propuesta en la que también rescata prendas del pasado.

"Somos una marca atemporal, con prendas que no pasan de moda y son para siempre. Me parece muy interesante producir menos y mejor y poner en valor piezas de otras temporadas", subrayó.

Una colección que guarda equilibrio entre su línea femenina y masculina, "ambas más sofisticadas, con más noche", a la que ha sumado lentejuelas en verde intenso o un vestido de rayas marinero.

"Me gusta que se vea fácil lo que es difícil, y conlleva un gran trabajo detrás", incidió sobre una camisa que parece estampada pero en realidad todas las flores van bordadas.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

"El ser querido", con Javier Bardem, llega a festival de cine en Francia

Una exposición y una ópera reunirán a Frida Kahlo y Diego Rivera en Nueva York

Directora ganadora del Óscar vive el regreso de BTS en Seúl

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial a la bandera de Irán.
RECHAZO

Denuncian campaña de desinformación de Irán contra EEUU e Israel

El Departamento del Tesoro acusa a esta red de abrazar la violencia en el Líbano (AFP)
TERRORISMO

EEUU sanciona a una red internacional de financiamiento de Hezbolá

El portaaviones más grande y poderoso del planeta, el USS Gerald Ford
ANáLISIS

¿Puede EEUU en caso de vital emergencia contar con la OTAN?

El actor estadounidense Nicholas Brendon.
OBITUARIO

Muere el actor Nicholas Brendon, famoso por su papel en "Buffy, la cazavampiros"

Yoe Suárez. video
RÉGIMEN

Los cambios en Cuba deben ser antes de noviembre, señala el periodista y escritor Yoe Suárez

Te puede interesar

Agentes del Departamento de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Ronald Reagan en Arlington, Virginia.
Política y Economía

Tras más de un mes, demócratas mantienen bloqueo a fondos de seguridad nacional

Por Leonardo Morales
Álex Saab creó todo un entramado de empresas falsas y para la corrupción dentro y fuera de Venezurla (AFP)
CORRUPCIÓN

¿Por qué el testimonio de Saab sería clave en pesquisa sobre dinero robado?

En el acto Día Nacional de la Defensa, Silvio Rodríguez recibió su fusil AKM. (MINFAR/FACEBOOK) video
ENFRENTAMIENTO

Silvio Rodríguez ya tiene su AKM para enfrentar a EEUU, "por si se lanzan"

El portaaviones más grande y poderoso del planeta, el USS Gerald Ford
ANáLISIS

¿Puede EEUU en caso de vital emergencia contar con la OTAN?

Yoe Suárez. video
RÉGIMEN

Los cambios en Cuba deben ser antes de noviembre, señala el periodista y escritor Yoe Suárez