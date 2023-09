Guionistas de Hollywood declaran fin de huelga tras llegar a acuerdo

Las juntas directivas de las ramas del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) en el este y en el oeste del país votaron a favor de aprobar el acuerdo, y posteriormente declararon que la huelga llegaría a su fin y que los guionistas serán libres de volver a trabajar a partir del hoy, 27 de septiembre, desde las 12:01 a.m.

Ratificar contrato con los estudios de Hollywood

Los guionistas aún deben votar para ratificar el contrato, pero poner fin a la huelga les permitirá trabajar durante ese proceso, dijeron miembros del sindicato en un correo electrónico.

Los actores de Hollywood siguen en huelga sin negociaciones a la vista.

Un nuevo ambiente de optimismo animó a los actores el martes por primera vez desde que los guionistas alcanzaron un acuerdo preliminar el domingo por la noche.

“Por un momento realmente pensé que esto iba a seguir hasta el próximo año”, dijo Marissa Cuevas, actriz que ha participado en las series de televisión Kung Fu y The Big Bang Theory. “Saber que al menos algunos de nosotros han obtenido un buen acuerdo nos da mucha esperanza de que nosotros también conseguiremos un buen trato”.

Un acuerdo de última hora que evitó una huelga de un sindicato diferente, que representaba a los trabajadores técnicos de Hollywood, fue controvertido en 2021 y logró ser aprobado.

Una vez que se apruebe el contrato, el trabajo se reanudará más rápidamente para algunos escritores que para otros.

Los programas de entrevistas nocturnos fueron los primeros afectados cuando comenzó la huelga, y pueden estar entre los primeros en volver al aire. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, de NBC; Jimmy Kimmel Live, de ABC; y The Late Show With Stephen Colbert, de CBS, podrían regresar en unos días.

FUENTE: AP