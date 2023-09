Sindicato de Guionistas establece pasos para poner fin a la huelga

Primero, las juntas directivas de las ramas este y oeste del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) deben aprobar el acuerdo. Luego, los 11.500 miembros del sindicato deberán votar para dar su aprobación. Este tipo de votaciones son comunes en las organizaciones sindicales de Hollywood y tienen lugar cada vez que se negocia un nuevo contrato de tres años, aunque normalmente no se producen al final de una huelga prolongada.

En la última huelga de guionistas, en 2008, los miembros de la junta votaron dos días después de que se alcanzara un acuerdo, y los miembros dos días más tarde. El acuerdo fue aprobado abrumadoramente, con más del 90% de los guionistas a favor.

La acción del sindicato

Eso no significa necesariamente que la votación sea algo seguro. Puede que algunos miembros se sientan insatisfechos con los acuerdos a los que llegaron sus líderes en cuestiones como la remuneración, el tamaño del personal en las salas de escritura y el uso de inteligencia artificial para la redacción de guiones, especialmente después de pasar casi cinco meses sin trabajo en manifestaciones.

Un acuerdo de última hora que evitó una huelga de un sindicato diferente, que representaba a los trabajadores técnicos de Hollywood, fue controvertido en 2021 y logró ser aprobado. Pero el deseo de volver a trabajar podría llevar a algunos guionistas con sentimientos encontrados a dar el sí.

Una vez que se apruebe el contrato, el trabajo se reanudará más rápidamente para algunos escritores que para otros.

Los programas de entrevistas nocturnos fueron los primeros afectados cuando comenzó la huelga, y pueden estar entre los primeros en volver al aire. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon de NBC, Jimmy Kimmel Live de ABC y The Late Show With Stephen Colbert de CBS podrían regresar en unos días.

¿Cómo sigue afectando la huelga de actores?

Pero si bien los escritores de comedia del programa podrán volver, muchos de sus invitados habituales no lo harán, ya que la huelga de actores en curso limita dichas apariciones. Y el regreso de los programas en medio de esa otra huelga podría resultar controvertido, como lo fue con las reanudaciones planificadas y luego eliminadas de programas diurnos, incluidos The Drew Barrymore Show y The Talk.

La unión de actores ha adoptado en general un enfoque menos entusiasta que el del WGA. Los líderes del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) han otorgado, por ejemplo, acuerdos provisionales que permiten que muchas producciones que no son de estudio continúen (algo que sus contrapartes del sindicato de guionistas se negaron a hacer) y es posible que no se interpongan en los intentos de los programas para regresar.

Las salas de escritura de programas con guion, que cerraron al inicio de la huelga, incluidas las de Stranger Things de Netflix, Severance de Apple TV+ y Abbott Elementary de ABC, también podrían reactivarse rápidamente, aunque sin artistas que representen los guiones. Los retrasos entre la página y la pantalla serán inevitables.

Los guionistas de cine también volverán a trabajar, en algunos casos más lento que lo habitual, aunque aquellos que trabajan en guiones o revisiones tardías de películas ya programadas, incluidas Deadpool 3 y Superman: Legacy, ciertamente se apresurarán a abrir sus computadoras portátiles para evitar más contratiempos para la fecha de estreno.

Continúan las protestas en Hollywood

Los estudios que componen la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés) optaron por cerrar un trato con los guionistas, que se declararon en huelga dos meses antes, incluso antes de comenzar a tratar con los actores.

Los líderes del SAG-AFTRA han dicho que no han recibido propuestas de la AMPTP desde que comenzó su huelga el 14 de julio.

Es probable que eso cambie ahora, y es probable que comience otra ronda de negociaciones, aunque aún está por verse cuánto tiempo pasará. Pasaron tres meses de la huelga de guionistas antes de que la AMPTP tuviera un acercamiento para iniciar las negociaciones, y las primeras charlas fracasaron después de pocos días. Un mes después, los estudios volvieron a convocar a la mesa de diálogo y esta vez el trato se cerró menos de una semana después.

FUENTE: REDACCIÓN