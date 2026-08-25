Sorprendido por Chris Martin, Gustavo Dudamel se despide de la LA Phill con concierto por Venezuela

El director venezolano de orquesta Gustavo Dudamel durante la presentación del filme inmersivo "Symphony" en CosmoCaixa, Barcelona, Catalunya (España), el 15 de septiembre de 2020.

MIAMI.- El director Gustavo Dudamel puso punto final a su historia con la Filarmónica de Los Ángeles , conocida como la LA Phill, con un concierto que dedicó a su natal Venezuela , con el objetivo de recaudar fondos para la reconstrucción del país luego de sufrir un doblete sísmico el 24 de junio.

Dudamel, quien estuvo al frente de la orquesta por 17 años, subió al escenario del Hollywood Bowl, donde además de interpretar los himnos de Estados Unidos y Venezuela, posteriormente recibió a una serie de artistas para fusionar las notas sinfónicas con ritmos venezolanos, música tropical latinoamericana, pop y hasta rock.

“La música tiene un poder muy especial que va más allá del entrenamiento, transforma nuestras vidas profundamente y, cuando estamos en un momento como este, este momento tan difícil y complejo como el que pasa Venezuela. Nos vemos coincidir en el arte y la belleza”, dijo el maestro a las casi 17.000 personas que asistieron al hablar sobre la iniciativa de Un Concierto para Venezuela.

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"En un mundo que nos divide, cuando tenemos la oportunidad de reunirnos aquí, disfrutando de buena comida y bebida, pero más aún el hermoso poder de la música, tengo fe porque somos un mundo; uno, uno", agregó.

Los fondos recaudados serán destinados a las comunidades afectadas en Venezuela a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Como parte de esta iniciativa, la Filarmónica de Los Ángeles donó 50.000 dólares.

Artistas invitados

En la cita estuvieron presentes los intérpretes y músicos venezolanos Nella, Lasso, Jorge Glenn, Adria Duque, así como también Natalia Lafourcade, Carlos Vives, Café Tacvba, y el cantante Beck.

El gran momento de la noche, aunque no es de sorprender, fue la aparición de Chris Martin, quien posee una gran amistad con el director venezolano desde hace más de una década.

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El líder de la banda Coldplay interpretó algunas de sus icónicas canciones como Fix You y Viva la Vida. Pero también sorprendió a su amigo al cantar en inglés y en español Santa María.

Martin aprovechó el momento para hacer alusión a la partida de Dudamel de Los Ángeles y bromeó: “Alguien que queremos se marcha. Hola Nueva York. Adiós Los Ángeles”, cantó.

Gran despedida

Un Concierto para Venezuela fue el tercer evento consecutivo con el que la Filarmónica de Los Ángeles despidió al director que llegó a sus filas en 2009.

“Este no es nuestro último concierto, porque nunca es nuestro último concierto”, dijo Dudamel con una sonrisa.

Fue el viernes 21 de agosto cuando la institución dio inicio a la celebración en honor al genio venezolano. En dicho concierto participaron Los Tigres del Norte, Lila Downs, el Mariachi Reyna de Los Ángeles, el Trío Los Panchos, Sílvia Pérez Cruz y Vilma Díaz.

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El sábado, el rock Foo Fighters se unió a la Filarmónica de Los Ángeles y la orquesta juvenil YOLA, integrada por niños que participan en un programa musical escolar de la ciudad, el cual replica El Sistema, la iniciativa con la que el maestro venezolano José Antonio Abreu impulsó el estudio de la música en el país caribeño.

Gustavo Dudamel cierra este capítulo para emprender una nueva etapa con la Filarmónica de Nueva York, donde asumirá como director musical y artístico desde la temporada 2026-2027.