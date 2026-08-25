martes 25  de  agosto 2026
CONTROVERSIA

Cuñado de Perez Hilton asegura que el bloguero cuida su salud mental

El familiar señaló que al bloguero no se le ha permitido acceso al celular, se comunica con sus familiares por el teléfono de la enfermería y no ha visto a sus hijos desde el incidente

Perez Hilton asistió al Jingle Ball 2022 de iHeartRadio 102.7 KIIS FM, presentado por Capital One, en el Kia Forum el 2 de diciembre de 2022 en Inglewood, California.

Perez Hilton asistió al Jingle Ball 2022 de iHeartRadio 102.7 KIIS FM, presentado por Capital One, en el Kia Forum el 2 de diciembre de 2022 en Inglewood, California.

Getty Images via AFP / Jesse Grant
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Nuevos detalles surgen en torno a la recuperación del bloguero Perez Hilton, quien a principios de mes fue hospitalizado de emergencia luego de autolesionarse durante una transmisión en vivo por la red social TikTok.

Según declaró su cuñado Tom, en el podcast The Perez Hilton Podcast con Chris Booker, Mario Armando Lavandeira Jr., nombre de pila del influencer, se encuentra en recuperación, y explicó que además de las heridas físicas que se propinó durante el live, también se le tratan lesiones relacionadas a una lucha contra la sepsis que desarrolló mucho antes de autolesionarse y psicológicamente.

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"Ahora estamos entrando en la parte mental. Aunque, por supuesto, mientras está en el hospital, mientras recibe tratamiento para sus dolencias físicas, los psiquiatras vienen a verlo para comprobar cómo está y asegurarse de que no intente hacerse daño”, comentó.

Diagnóstico

Asimismo, señaló que los especialistas aún no dan con la causa del colapso que sufrió.

“La verdadera sanación, o la indagación sobre lo que causó este colapso mental, como yo lo he llamado, aún no se ha descubierto. No sé si alguna vez se descubrirá”.

En este sentido, Tom rechazó las teorías sobre una presunta psicosis séptica, pues los especialistas no han dado un diagnóstico oficial.

El hombre, quien está casado con la hermana menor de Perez Hilton, Barbara Lavandeira, sostuvo que está lúcido, consciente de lo que ocurrió y que cuando está con la familia se evita hablar de lo ocurrido para no generarle más ansiedad.

“No sé cuánto recuerda o no recuerda. Hablaremos más sobre eso una vez que esté en ese entorno, donde nos centraremos en su salud mental”.

Por último, señaló que no se le ha permitido acceso al celular, se comunica con sus familiares por el teléfono de la enfermería y no ha visto a sus hijos desde el incidente.

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