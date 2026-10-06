Halle Berry es fotografiada junto a su hijo Maceo en medio de batalla judicial

La actriz estadounidense Halle Berry asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

MIAMI.- En medio de la nueva batalla legal que Halle Berry enfrenta por su hijo, luego de que su expareja, Olivier Martinez, la acusara de agredir físicamente al niño y solicitar una orden de alejamiento temporal; la actriz y ganadora del Óscar fue vista con su prometido el músico Van Hunt, y junto a su hijo Maceo en Los Ángeles.

El hecho ocurrió cuando se dirigían a un parque de camas elásticas llamado Sky Zone, donde se encontraría con algunos de sus amigos.

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No obstante, este hecho no implica que el tribunal haya cambiado alguna de las medidas que impuso luego de la demanda introducida por Martinez. El juez que lleva el caso ya había informado que le parecía prudente mantener la comunicación entre el adolescente de 13 años y la madre, estableciendo un nuevo régimen de visitas.

Según informa ¡HOLA!, Berry puede visitar a Maceo los lunes y martes entre las 10:00 y las 20:00 p.m., y los sábados y domingos en esa misma franja horaria.

Custodia compartida

Pese a lo ocurrido, Halle Berry insiste en recuperar la custodia compartida.

"La ganadora del Oscar ha solicitado que se restablezca el acuerdo de agosto de 2023 por el que ella y Olivier Martinez compartían la custodia de Maceo al 50 %. También reclama recuperar la autoridad de desempate que tenía anteriormente para determinadas decisiones relacionadas con su hijo y pide que su exmarido sea obligado a asistir a las sesiones de terapia ordenadas por el juez", informó la revista.

En su petición, Berry ha señalado a su ex de sembrar ideas en su hijo para ponerlo en su contra, alegando que cuando el joven regresaba de pasar tiempo con su padre su actitud era totalmente diferente.