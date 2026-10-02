viernes 2  de  octubre 2026
CONTROVERSIA

Filtran mensajes de texto de Halle Berry con su ex por altercado con hijo en común

Este viernes 2 de octubre trascendió que el actor, de 60 años, solicitó una orden de alejamiento temporal contra Berry alegando que había causado daño físico a su hijo

La actriz estadounidense Halle Berry asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

La actriz estadounidense Halle Berry asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

AFP/Ángela Weiss
Por Sofía Calvo

MIAMI.- En medio de la acusación de Olivier Martinez, ex de Halle Berry, sobre la presunta agresión física que la actriz ejecutó contra Maceo, el hijo que tienen en común; ahora se han filtrado mensajes de textos entre las partes en los que parece evidenciarse el mal trato que el niño recibe de su madre.

Según lo publicado por la revista People, y que aparece en los documentos de la demanda, Maceo un día le solicitó a su padre que lo buscara antes de la hora acordada. Cuando Martínez le preguntó a Berry si estaba de acuerdo, ella respondió: "No, no estoy de acuerdo. ¿Quiere pelearse con su madre? ¿Qué clase de niño estamos criando?".

Lee además
La actriz estadounidense Halle Berry asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.
POLÉMICA

Ex de Halle Berry acusa a la actriz de maltratar a su hijo y pide orden de alejamiento
El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 
REALEZA

Rey Carlos III aborda temas de la colonización durante visita al Caribe

“Como padre, pregúntale qué clase de niño es. ¿Soy su madre?”, agregó la intérprete.

El francés señaló que no estaba al tanto del problema que había ocurrido, pero dijo en la demanda que el joven de 12 años y la actriz discuten con frecuencia.

"¿Así que lo mantienes en tu casa? ¿Aunque él no quiera quedarse?", reza un mensaje de Olivier a Berry.

Ella respondió: “¡Soy su madre y esto está mal! ¡Él no tenía ningún respeto por su madre y esto no debería estar bien para ti como su padre! Me falta al respeto y cree que no tengo voz ni voto en nada. ¡Solo soy una fuente de dinero! ¡Esto es injusto y está muy mal!”.

En otro mensaje de texto fechado el 27 de septiembre, la actriz explica a su expareja que le solicitó al niño hablar.

"Oliver, me comuniqué con Maceo y le pedí hablar con él. Sé que crees que él toma sus propias decisiones, pero te agradecería mucho que lo animaras a hablar conmigo hoy. Me siento fatal por lo que pasó anoche, y sé que él también".

Demanda

Este viernes 2 de octubre trascendió que el actor, de 60 años, solicitó una orden de alejamiento temporal contra Berry alegando que había causado: "angustia emocional y mental debido al maltrato físico" a Maceo.

En los documentos obtenidos por People se expuso que Martínez aseveró que el sábado 26 de septiembre la actriz: “abusó físicamente de nuestro hijo, Maceo, saltando sobre él, rodeándole el cuello con las manos y estrangulándolo”.

Además, insistió en que la intérprete ya ha ejecutado maltratos en otras oportunidades. “Sostengo que ha habido otros casos de abuso en los últimos años”.

Por su parte, la abogada de la ganadora del Óscar, Marina Beck, alegó que la demanda es: "totalmente infundada y deliberadamente engañosa".

“Decir que esta demanda carece por completo de fundamento y es deliberadamente engañosa sería quedarse corto”, dijo Beck, y añadió más tarde: “Afortunadamente, Halle está acostumbrada a este tipo de conducta escandalosa por parte del Sr. Martínez y, aunque está profundamente apenada, no permitirá que esto la disuada de luchar por los mejores intereses de Maceo y brindarle el amor y el apoyo que necesita”.

Temas
Te puede interesar

Lucrecia revive el alma de la Guarachera de Cuba en "Celia Vive"

Bradley Cooper interpretará a Duke en el reinicio de Paramount de "G.I. Joe"

La cantante Yamila Guerra: "Me siento tan orgullosa de mis raíces"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece su discurso inaugural durante la 81ª Asamblea General de la ONU este  22 de septiembre de 2026 en Nueva York. 
EEUU

Trump sobre inmigración: "Tenemos que hacer lo que requiere el momento"

El multimillonario Ken Griffin respalda al comité político que destinó cerca de $4,9 millones para reforzar a la senadora republicana y candidata Ashley Moody en Florida.
ELECCIONES 2026

Grandes donantes irrumpen en carrera al Senado de EEUU en Florida

Imagen referencial.
CESE DE COBERTURA

Casi 177.000 inmigrantes podrían perder Medicaid en Florida por nuevas reglas federales

Donald Trump, presidente de EEUU  video
RELACIONES

Trump sugiere la idea de instalar una base militar de EEUU en Venezuela

Manifestantes convocados por el presidente Pedro Sánchez y organizaciones de ultraizquierda acampan en la Puerta del Sol.
ESPAñA

Socialistas en España buscan la expropiación forzada de viviendas al estilo Cuba

Te puede interesar

Donald Trump, presidente de EEUU  video
RELACIONES

Trump sugiere la idea de instalar una base militar de EEUU en Venezuela

Por Julián Varela
James Uthmeier, fiscal general de Florida, demanda a Pfizer. 
SALUD Y DERECHO

Florida demanda a Pfizer por presuntos engaños sobre vacuna COVID-19

Imagen referencial.
CESE DE COBERTURA

Casi 177.000 inmigrantes podrían perder Medicaid en Florida por nuevas reglas federales

Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España
ESPAÑA

Congreso de Diputados rechaza decretos de Pedro Sánchez, se abre debate sobre adelanto de elecciones

Imagen fotorrealista de una biblioteca en Miami-Dade
PREOCUPACIÓN

Detractores de Enmienda 3 alertan sobre recorte de $20 millones a bibliotecas de Miami-Dade