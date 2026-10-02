viernes 2  de  octubre 2026
POLÉMICA

Ex de Halle Berry acusa a la actriz de maltratar a su hijo y pide orden de alejamiento

Mientras esté en vigor la orden contra Berry, la actriz podrá visitar a Maceo los lunes, martes, sábados y domingos, entre las 10 de las mañana y las 20:00 horas

La actriz estadounidense Halle Berry asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

La actriz estadounidense Halle Berry asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

AFP/Ángela Weiss

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Un juez ha dictado una orden de alejamiento temporal que limita las visitas de Halle Berry a su hijo Maceo, de 12 años, después de que su exmarido y padre del niño, Olivier Martínez, presentara una denuncia contra ella por supuestamente haber abusado físicamente del menor.

Martínez alegó que Berry agarró a Maceo del cuello y empezó a estrangularlo mientras gritaba: "¡¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?!", según publica la revista People.

Lee además
La cantante Yamila Guerra.  video
MÚSICA

La cantante Yamila Guerra: "Me siento tan orgullosa de mis raíces"
El estilista colombiano Emilio Uribe.
ENTREVISTA

El estilista Emilio Uribe celebra nuevo cargo en Miss Universo

El actor francés de origen español asegura en su demanda que en los últimos años ha habido varios episodios similares, de "ataques físicos adicionales contra nuestro hijo, así como abuso verbal y emocional por parte del demandante hacia mí."

La orden de alejamiento estará vigente hasta que se celebre una nueva audiencia a final de mes para decidir si se levanta la medida o se convierte en permanente.

Mientras esté en vigor, la actriz podrá visitar a Maceo los lunes, martes, sábados y domingos, entre las 10 de las mañana y las 20:00 horas.

Reacción de la actriz

En un comunicado enviado a medios estadounidenses, la abogada de Berry, Marina Beck, afirmó que la acusación de Martinez es "totalmente infundada y deliberadamente engañosa."

"Por suerte, Halle está acostumbrada a este tipo de conductas escandalosas por parte del señor Martínez y, aunque está profundamente entristecida, no permitirá que eso la disuada de luchar por los mejores intereses de Maceo y de darle el amor y apoyo que necesita", agregó la abogada en la nota.

Mientras que el abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, dijo que la "preocupación primordial" de su cliente "es la salud, el bienestar y la seguridad del menor, de ahí la acción que tomó en el tribunal al presentar la solicitud de orden de alejamiento por violencia doméstica".

El actor francés también quiere que Berry "reciba la ayuda adecuada que necesita para abordar sus problemas y así poder mejorar, lo que a su vez ayudaría al menor de cara al futuro".

Berry y Martínez estuvieron casados entre 2013 y 2015 pero su divorcio no se cerró hasta 2023 tras una disputa legal de ocho años que se resolvió con una decisión judicial que estableció que la actriz tendría que pagar 8.000 dólares al mes de manutención a su expareja, además del 4,3% de cualquier ingreso que reciba superior a 2.000.000 de dólares.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

La academia y las mentiras de las que nadie habla

Chucho Valdés celebra sus 85 años con un concierto de pura improvisación en Miami

El Teatro Real de Madrid trae a Miami el talento de sus nuevas generaciones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece su discurso inaugural durante la 81ª Asamblea General de la ONU este  22 de septiembre de 2026 en Nueva York. 
EEUU

"Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer", señala Trump sobre su política migratoria

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
POLÍTICA

Trump define: Recuperación económica debe anteceder a transición política y elecciones en Venezuela

Liliana Morillo y el periodista Luis Enrique López. 
CONTROVERSIA

Liliana Morillo desata las críticas al hablar de migrantes detenidos por ICE

Imagen de una demostración operativa del Sistema de Armas Láser (LaWS).
WASHINGTON

Elon Musk vuelve a ser asesor en el gobierno del presidente Trump

Anna Bensi a su salida del tribunal ofreció detalles del juicio en la que la culparon junto a su madre.
REPRESIÓN JUDICIAL

Régimen cubano condena a Anna Bensi y su madre a dos años de limitación de libertad

Te puede interesar

James Uthmeier, fiscal general de Florida, demanda a Pfizer. 
SALUD Y DERECHO

Florida demanda a Pfizer por presuntos engaños sobre vacuna COVID-19

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen referencial.
CESE DE COBERTURA

Casi 177.000 inmigrantes podrían perder Medicaid en Florida por nuevas reglas federales

Imagen fotorrealista de una biblioteca en Miami-Dade
PREOCUPACIÓN

Detractores de Enmienda 3 alertan sobre recorte de $20 millones a bibliotecas de Miami-Dade

El multimillonario Ken Griffin respalda al comité político que destinó cerca de $4,9 millones para reforzar a la senadora republicana y candidata Ashley Moody en Florida.
ELECCIONES 2026

Grandes donantes irrumpen en carrera al Senado de EEUU en Florida

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
POLÍTICA

Rubio: EEUU se mantiene "firme" junto al presidente de Bolivia en lucha contra corrupción y el narco