"Hansel y Graciela" retrata temas recurrentes en la vejez

MIAMI.- En los últimos años la compañía Troop of Actors, que fundaran Nitsy Grau y Leopoldo Morales con el fin de “generar proyectos artísticos y docentes”, ha llevado a escena una serie de obras teatrales que tiene como propósito enfocar la vida de personas de la tercera edad y sus conflictos emocionales. Se trata de una serie que han llamado Let the Silent Generation Speak, aunque las presentaciones son en español.