Rosalía se disculpa por comentarios sobre Pablo Picasso

MIAMI.- Luego de una serie de comentarios sobre Pablo Picasso, Rosalía ha hecho uso de las redes sociales para disculparse por el desconocimiento que tenía del artista. La reflexión de la cantante española llegó luego de que internautas repudiaran sus declaraciones en una entrevista que concedió a la escritora argentina Mariana Enríquez en la serie Spotify Presenta .

"Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra, a lo mejor no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado, pero quién sabe, a lo mejor sí. No lo sé y no me importa, disfruto su obra", comentó la catalana.

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Disculpa de Rosalía

Sin embargo, los señalamientos contra la Motomami no tardaron en llegar, lo que provocó que compartiera un video en el que lamentaba su error.

"No estoy en paz con lo que dije de Picasso, agradezco mucho haber podido hacer esa conversa con Mariana, de la que aprendí muchas cosas, pasar esas 24 horas en Argentina donde hablé sin parar haciendo el promo y la verdad es que llega un momento en el que a lo mejor dices algo que no tiene sentido", explicó.

En este sentido, Rosalía aclaró que no estaba al tanto de muchas cosas sobre la vida del artista y cómo trató a sus parejas, dándole la razón a quienes se sintieron ofendidos con su comentario y reconociendo que en el futuro tratará de no emitir comentarios sin un conocimiento claro sobre algún tema.

"Es verdad que me he equivocado, tienen razón absolutamente, gracias por decírmelo, y voy a intentar aprender más y a lo mejor no hablar de temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento".

Asimismo, reconoció que la mayoría de las cosas que sabía de Picasso estaban vinculadas a su talento artístico. “Yo personalmente pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que se ha dicho, sabes que has oído hablar de ello, pero no tenía conciencia de que había casos reales de maltrato, quiero pedir disculpas si hubo falta de sensibilidad por mi parte”, señaló.