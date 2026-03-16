lunes 16  de  marzo 2026
PREMIOS

Revelan que Sean Penn no asistió a los Óscar por viaje a Ucrania

El intérprete de Mystic River ya ha viajado a Ucrania en varias ocasiones desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

El actor y director estadounidense Sean Penn asiste a una conferencia de prensa para la película Superpower en el programa de gala especial de la Berlinale, el primer gran festival de cine del año en Europa, el 18 de febrero de 2023 en Berlín.

El actor y director estadounidense Sean Penn asiste a una conferencia de prensa para la película "Superpower" en el programa de gala especial de la Berlinale, el primer gran festival de cine del año en Europa, el 18 de febrero de 2023 en Berlín.

AFP/STEFANIE LOOS

KIEV.- El actor estadounidense Sean Penn, que el domingo ganó su tercer Óscar en una ceremonia a la que no asistió, se encuentra en Kiev para apoyar a Ucrania. Un reportero de la AFP vio al intérprete de 65 años salir de un coche negro en el centro de Kiev el lunes por la mañana.

"Podemos decir que está en Ucrania, pero se trata de una visita privada; así es como él lo ve, que necesita estar en Ucrania", declaró un funcionario a la AFP.

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"Solo busca apoyar a Ucrania", añadió el funcionario.

Según esta fuente, se prevé que este mismo lunes se reúna con el presidente Volodimir Zelenski. Penn codirigió un elogioso documental sobre el mandatario ucraniano, Superpower, proyectado en el festival de Berlín en 2023.

Una segunda fuente dijo a AFP que el actor incluso planea ir a visitar el frente en el este del país.

El intérprete de Mystic River, uno de los principales apoyos de Kiev en Hollywood, ya ha viajado a Ucrania en varias ocasiones desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Sean Penn se alzó este domingo con su tercer Óscar gracias a One Battle After Another, en la que interpreta a un militar dispuesto a todo.

Es la primera estatuilla como actor de reparto para Penn, quien competía en la categoría con su colega de cinta Benicio Del Toro, además del sueco Stellan Skarsgard (Valor sentimental), Delroy Lindo (Sinners) y Jacob Elordi (Frankenstein).

FUENTE: AFP

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