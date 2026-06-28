domingo 28  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Harry Styles alarma a fans tras desplomarse en concierto por ola de calor en Londres

Los fans de Harry Styles se alarmaron después de que el artista británico se atragantara con agua y cayera al suelo mientras actuaba en Londres

El cantante y actor británico Harry Styles posa durante una sesión de fotos para la película Dont Worry darling presentada fuera de competencia como parte del 79º Festival Internacional de Cine de Venecia en Lido di Venezia en Venecia, el 5 de septiembre de 2022. &nbsp;

El cantante y actor británico Harry Styles posa durante una sesión de fotos para la película "Don't Worry darling" presentada fuera de competencia como parte del 79º Festival Internacional de Cine de Venecia en Lido di Venezia en Venecia, el 5 de septiembre de 2022.

 

Tiziana FABI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los fans de Harry Styles se alarmaron después de que el artista británico se atragantara con agua y cayera al suelo mientras actuaba en Londres, en medio de una ola de calor extrema, reportó la prensa especializada.

El incidente ocurrió el viernes en pleno escenario del estadio de Wembley, donde ofreció el último concierto de su residencia de 12 noches, Together, Together. El músico de 32 de años acababa de realizar uno de sus movimientos característicos cuando comenzó a sentirse mal, reseñó la revista People.

Lee además
El cantante británico Harry Styles celebra después de recibir el premio al álbum del año por Harrys House durante la ceremonia de los Premios Brit 2023 y un espectáculo en vivo en Londres el 11 de febrero de 2023. Entre los ganadores, Styles fue uno de los artistas que más triunfó en la ceremonia.
MÚSICA

Estiman que conciertos de Harry Styles en Londres generarán USD 1.400 millones
Una escena de la obra Palermo, una oportunidad.
RESEÑA

"Palermo, una oportunidad", de Abel González Melo, llega a las tablas de Miami

Justo después de ejecutar el movimiento de la "ballena", muy popular entre sus seguidores —que consiste en escupir agua formando un chorro alto mientras interpreta "As It Was", la canción con la que cierra sus conciertos—, Styles pareció atragantarse con agua y cayó al suelo.

Las imágenes del momento, captadas desde diversos ángulos en vídeos compartidos por los fans en las redes sociales, muestran a Styles desplomándose de espaldas y, acto seguido, pareciendo continuar con una crisis de tos.

Mientras estaba tumbado en el escenario de Wembley, el cantante se llevó el puño a la boca para cubrirse al toser. También apoyó las manos sobre el abdomen, que subía y bajaba de forma pronunciada mientras, al parecer, intentaba recuperar el aliento. Tras unos 17 segundos, se levantó —aparentemente animado— y se despidió de la multitud con la mano.

El intérprete de Harry's House pareció superar el percance y volvió a actuar en Wembley el sábado 27 de junio, aunque sus seguidores siguieron expresando su preocupación en publicaciones que destacaban lo ocurrido.

"¿Cómo es que nadie fue a ver cómo estaba?:, comentó un usuario en un video de TikTok que mostraba el momento.

En otro video similar, uno de los comentarios más destacados decía: "Nadie corrió a ver cómo estaba"

"Sea grave o no, tiene que tener cuidado", señaló otro fan, haciendo notar que hacía "un calor tremendo".

Los conciertos de Styles en Wembley forman parte de la promoción de su tercer álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Luego de ofrecer su último concierto en Londres el sábado 4 de julio, el ganador del Grammy viajará a São Paulo y a Ciudad de México antes de llegar a Estados Unidos, con 30 espectáculos en el Madison Square Garden de Nueva York —su única parada de la gira en el país— y finalizar la residencia mundial en Australia.

Temas
Te puede interesar

Celine presenta colección masculina en la Semana de la Moda de París

¿Envejecer es opcional? Moderna clínica estética en Doral busca demostrarlo

Comic Con de Bogotá recibe a miles de fanáticos con creativos atuendos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista del edificio del conglomerado militar cubano Gaesa, en La Habana, Cuba. 
CUBA

GAESA se desprende de empresas para esquivar sanciones de EEUU

Imputación de sus hijas ocasiona más preocupaciones para el investigado, José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Imputación de las hijas de Zapatero complica situación de expresidente y de venezolanos chavistas involucrados

El centrocampista colombiano Kevin Castano (número 5) y el delantero portugués Cristiano Ronaldo (número 7) se dan la mano tras el partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Colombia y Portugal en el Miami Stadium 

Colombia gana el grupo K, mientras el Congo sorprende como tercero

 María Corina Machado insiste en su regreso pronto a Venezuela (AFP)
VENEZUELA

María Corina insiste en pronto regreso por responsabilidad con las víctimas del terremoto

Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región. 
EMERGENCIA

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela

Te puede interesar

Ola de calor en Francia. 
TEMPERATURAS

Europa registra más de 1.300 muertes atribuibles a la ola de calor, afirma la OMS

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Personas lloran frente a escombros de edificios afectados por terremotos este jueves, en La Guaira (Venezuela). 
VENEZUELA

Abrazar la cruz

Imputación de sus hijas ocasiona más preocupaciones para el investigado, José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Imputación de las hijas de Zapatero complica situación de expresidente y de venezolanos chavistas involucrados

 María Corina Machado insiste en su regreso pronto a Venezuela (AFP)
VENEZUELA

María Corina insiste en pronto regreso por responsabilidad con las víctimas del terremoto

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
DAMNIFICADOS

Terremotos en Venezuela: ONU advierte que hasta 6,8 millones de personas podrían verse afectadas