Harry Styles alarma a fans tras desplomarse en concierto por ola de calor en Londres

El cantante y actor británico Harry Styles posa durante una sesión de fotos para la película "Don't Worry darling" presentada fuera de competencia como parte del 79º Festival Internacional de Cine de Venecia en Lido di Venezia en Venecia, el 5 de septiembre de 2022.

MIAMI.- Los fans de Harry Styles se alarmaron después de que el artista británico se atragantara con agua y cayera al suelo mientras actuaba en Londres, en medio de una ola de calor extrema, reportó la prensa especializada.

El incidente ocurrió el viernes en pleno escenario del estadio de Wembley, donde ofreció el último concierto de su residencia de 12 noches, Together, Together. El músico de 32 de años acababa de realizar uno de sus movimientos característicos cuando comenzó a sentirse mal, reseñó la revista People.

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Justo después de ejecutar el movimiento de la "ballena", muy popular entre sus seguidores —que consiste en escupir agua formando un chorro alto mientras interpreta "As It Was", la canción con la que cierra sus conciertos—, Styles pareció atragantarse con agua y cayó al suelo.

Las imágenes del momento, captadas desde diversos ángulos en vídeos compartidos por los fans en las redes sociales, muestran a Styles desplomándose de espaldas y, acto seguido, pareciendo continuar con una crisis de tos.

Mientras estaba tumbado en el escenario de Wembley, el cantante se llevó el puño a la boca para cubrirse al toser. También apoyó las manos sobre el abdomen, que subía y bajaba de forma pronunciada mientras, al parecer, intentaba recuperar el aliento. Tras unos 17 segundos, se levantó —aparentemente animado— y se despidió de la multitud con la mano.

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El intérprete de Harry's House pareció superar el percance y volvió a actuar en Wembley el sábado 27 de junio, aunque sus seguidores siguieron expresando su preocupación en publicaciones que destacaban lo ocurrido.

"¿Cómo es que nadie fue a ver cómo estaba?:, comentó un usuario en un video de TikTok que mostraba el momento.

En otro video similar, uno de los comentarios más destacados decía: "Nadie corrió a ver cómo estaba"

"Sea grave o no, tiene que tener cuidado", señaló otro fan, haciendo notar que hacía "un calor tremendo".

Los conciertos de Styles en Wembley forman parte de la promoción de su tercer álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Luego de ofrecer su último concierto en Londres el sábado 4 de julio, el ganador del Grammy viajará a São Paulo y a Ciudad de México antes de llegar a Estados Unidos, con 30 espectáculos en el Madison Square Garden de Nueva York —su única parada de la gira en el país— y finalizar la residencia mundial en Australia.