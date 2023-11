Harry Styles pone fin a su melena con un drástico cambio de 'look'

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @harrystyles

Harry Styles sorprende a su fanaticada

"El corte de cabello puede ser un poco chocante para los fans de Harry, si usted está acostumbrado a la era de One Direction o su exitosa carrera en solitario, una cosa que siempre gustó era su cabello largo y frondoso", agregó TMZ.

Desde que inició su carrera musical como integrante de la banda One Direction, con la que participó en el programa The X Factor y quedó en tercer lugar en el 2010, el intérprete de éxitos como Sign Of The Times y As It Was siempre ha mantenido el mismo estilo físico. Ahora, con este cambio en su melena, sorprende a su fanaticada, pues la es primera vez se le ve rapado.