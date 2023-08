Surgen rumores sobre nuevo romance del cantante Harry Styles

La última relación formal que se le conoció al cantante fue con la actriz y directora Olivia Wilde, con quien estuvo saliendo por dos años, y se separaron en noviembre de 2022. Posteriormente, en marzo de este año, Harry fue vinculado con la modelo Emily Rataikowsli, pero el affair no trascendió.

No obstante, aunque para muchos de sus seguidores el romance entre Harry y Taylor es casi soñado, otros desconocen quién es esta actriz y cuál es su trayectoria.

Taylor Russell es una actriz canadiense que se ha abierto paso en la industria actoral. Obtuvo su primera gran oportunidad en 2018, cuando consiguió un papel en la serie de Netflix Lost in Space, donde encarnó a Judy Robinson.

"Espero gustarle a la gente y espero que las chicas puedan verse a sí mismas en mi personaje y ver algo con lo que puedan identificarse. Sé que no hay muchas mujeres de color que estén en el género de la ciencia ficción y me siento muy afortunado de que me hayan elegido para ocupar ese puesto en nuestro programa", dijo entonces a TheGrio.

En 2019, Taylor protagonizó la película de terror Escape Room y el drama Waves.

Sin embargo, fue el filme Bones and All (2022) el que le ha dado mayor exposición en la industria. La película, en la que actúa junto a Timothée Chalamet, en Bones and All de 2022, se basa en la vida de dos jóvenes caníbales.

