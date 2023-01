Harry Styles, Wet Leg y "Bruno" nominados a los Brit Awards

LONDRES.- El exintegrante de One Direction Harry Styles y Wet Leg, el dúo de rock independiente de la isla de Wight, son los principales nominados a los premios Brit Awards, con cuatro menciones cada uno.

Styles fue nominado el jueves, 12 de enero, a álbum del año por Harry’s House, canción del año por As It Was, artista del año y mejor artista pop/R&B en los principales premios musicales de Gran Bretaña.